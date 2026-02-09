Fundación Instituto San José aboga por Atención Temprana y terapia acuática para la calidad vital de niños con epilepsia - FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Instituto San José ha mostrado su apuesta por la Atención Temprana y la terapia acuática de los niños con epilepsia, ya que ambas son claves para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

A juicio de esta organización, la intervención terapéutica desde un enfoque transdisciplinar, como la que se desarrolla en su Unidad de Atención Temprana y Rehabilitación Infantil, resulta determinante para reducir el impacto del trastorno y potenciar al máximo las capacidades de cada niño.

Todo en una enfermedad que es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en la infancia y la adolescencia y que celebra este lunes, 9 de febrero, su Día Internacional. Además, más allá de las crisis epilépticas, esta puede influir de forma significativa en el desarrollo motor, cognitivo, emocional y social de los niños que la presentan, haciendo necesaria la intervención a través de terapias especializadas que favorezcan su desarrollo integral y su calidad de vida.

En este sentido, desde la Fundación Instituto San José han señalado que la Atención Temprana que desarrolla se realiza siempre desde un enfoque individualizado, seguro y coordinado. Los profesionales de las diferentes áreas (Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Neuropsicología y Psicología) conocen el tipo de epilepsia, las pautas de actuación ante una crisis y adaptan el entorno terapéutico para minimizar riesgos, ajustándose a las necesidades específicas de cada menor y a su momento evolutivo.

"La Atención Temprana no solo actúa sobre las dificultades existentes, sino que también previene la aparición de futuras limitaciones, favoreciendo la autonomía, la participación social y la inclusión educativa de los niños y niñas con epilepsia", ha subrayado la coordinadora de la Unidad de Atención Temprana y Rehabilitación Infantil de esta organización, la doctora Ana Navarro, quien ha añadido que "la terapia no elimina la enfermedad ni evita la aparición de crisis, pero sí reduce su impacto funcional y ayuda al niño a alcanzar su máximo potencial".

Por su parte, Sara Rodríguez, quien es logopeda de la Unidad de Atención Temprana de esta Fundación y del Programa Poseidón, ha explicado que, "para las familias, es muy importante recibir orientación y apoyo emocional, pero es esencial que adquieran herramientas prácticas fundamentales para el desarrollo del proceso terapéutico".

PROGRAMA POSEIDÓN

Precisamente sobre el Programa Poseidón, la Fundación Instituto San José ha expresado que este incluye agua, aprendizaje y salud, una propuesta terapéutica que utiliza el medio acuático como herramienta de intervención. A través de sesiones estructuradas y adaptadas a las necesidades de cada participante, trabaja aspectos como la coordinación, la comunicación, la autonomía y la confianza, desde una perspectiva terapéutica como educativa.

Esta entidad, que ha indicado que el entorno acuático ofrece condiciones especialmente beneficiosas, ya que facilita el movimiento, reduce el impacto articular y proporciona estímulos sensoriales que favorecen la regulación postural, el control motor, la atención y la percepción corporal, ha declarado que es un espacio seguro, motivador y privilegiado.

"Nuestro hijo tiene síndrome de Down y, cuando además le diagnosticaron una epilepsia grave, decidimos empezar con la terapia en el agua porque le estaba afectando al desarrollo motor", ha ejemplificado la madre de un usuario de este programa y de Atención Temprana. "Las terapias le han ayudado a mejorar la postura, ganar fuerza y, sobre todo, nos ha ayudado a nosotros como familia para saber cómo ayudarle mejor", ha concluido.