La Fundación IDIS realiza una propuesta de catálogo común de los principales actos asistenciales y su contenido - FUNDACIÓN IDIS

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ha presentado este martes los resultados de su 'Proyecto de Eficiencia de Procesos', a través del que ha realizado una propuesta de catálogo común de los principales actos asistenciales y su contenido, así como de 10 procedimientos, exposición que ha coincidido con la entrega de sus 'XIII Reconocimientos QH (Quality Healthcare)' a hospitales.

"El catálogo común responde a una de las principales dificultades identificadas en la relación entre hospitales y aseguradoras: la existencia de diferentes denominaciones, definiciones y criterios de facturación para servicios equivalentes", ha señalado al respecto de la iniciativa, coordinada por TIREA y que ha permitido contrastar la aplicación sobre casos reales y comprobar el cumplimiento de los objetivos definidos. Para ello, se ha completado la fase de validación de un catálogo común mediante una prueba piloto entre DKV y Vithas.

Según ha manifestado Villanueva con motivo de la celebración en Madrid de la jornada 'Calidad y eficiencia al servicio del paciente', "la idea es reducir la complejidad administrativa y las discrepancias en la interpretación de los conceptos", para lo que se ha contado con la participación de 12 entidades del sector sanitario privado, que son Quirónsalud, Vithas, HM Hospitales, Clínica Universidad de Navarra, IMED Hospitales, SegurCaixa Adeslas, Sanitas, ASISA, DKV, MAPFRE, Caser y AXA. De este modo, se ha consensuado un lenguaje compartido, simplificado los conceptos y definido criterios homogéneos para reducir discrepancias en procesos administrativos.

"Hablar de calidad asistencial es también hablar de cómo nos organizamos para dar una mejor asistencia a todos los pacientes, lo que implica aprovechar adecuadamente todos los recursos del sistema, afrontando los grandes desafíos del sector sanitario", ha indicado, por su parte, el secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, quien ha añadido que la organización siempre ha pensado "que la mayor parte de estos problemas se tienen que resolver con respuestas conjuntas". Además, ha destacado el papel de la Sanidad Privada, con 12,8 millones de asegurados, más del 40 por ciento de las intervenciones quirúrgicas y más del 30 por ciento de las urgencias.

En este contexto, y en el marco del proyecto, las entidades que han formado parte de él han trabajado en la normalización de los servicios relacionados con quirófanos, estancias y salas, reduciendo el número de conceptos y evitando duplicidades. Asimismo, se han consensuado normas de uso comunes y una estructura de atributos que permite identificar con mayor claridad el contenido de cada producto, utilizando catálogos de referencia estandarizados.

También se ha abordado la normalización de procedimientos específicos, por lo que se han seleccionado 10 procedimientos atendiendo a su frecuencia de utilización y al volumen de incidencias detectadas. Así, se han identificado discrepancias relacionadas con la interpretación de los servicios incluidos, la consideración de actos inherentes o adicionales y las distintas técnicas que pueden utilizarse para realizar un mismo procedimiento. Con ello, se ha definido un modelo de referencia que trata cada procedimiento como un producto normalizado, con una denominación y una estructura de atributos comunes.

PALMARÉS QH

Por otra parte, el acto ha albergado la entrega de los 'Reconocimientos QH', a los que se han registrado 213 candidaturas, de las cuales 49 corresponden a nuevas solicitudes, 37 a peticiones de mejora de categoría y 127 a renovaciones. Precisamente, los encargados de entregarlos han sido Fernández-Valmayor, la presidenta de la Asociación Española para la Calidad (AEC), Beatriz López; la técnica de Incidencia Política y Defensa de Derechos de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Paula Echeverría; el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), Pepe Soto; y el subdirector general de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid, Alberto Pardo.

De esta manera, las organizaciones que han obtenido el sello por primera vez han sido los centros de Diálisis Diaverum Llíria, de Diálisis Diaverum Paterna, de Diálisis Diaverum Ponferrada, de Diálisis Diaverum Torrent, de Diálisis Diaverum Valencia y de Diálisis Diaverum Xirivella, Médico Bilbao, Médico Pirámides, Médico Provenza, De Bienestar Pozuelo y De Rehabilitación Avanzada Valdebebas, y las fundaciones hospitalarias Barcelona Nord y Madrid.

Con una estrella han sido distinguidos también en primera ocasión los centros de diálisis Diaverum Alicante, Elche, Gandía, Madrid, Orihuela, Sagunto y San Vicente, el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora De Candelaria, HCB Benidorm, IMO Madrid Grupo Miranza, los hospitales Universitario Río Hortega y San Juan De Dios Palma-Inca, y San Juan De Dios Gipuzkoa; mientras que con dos lo han sido los hospitales De Día HM Nuevo Norte y Universitario La Luz.

Tras ello, las organizaciones que han mejorado su categoría en esta convocatoria son, con una estrella, los centros de diálisis Diaverum Badalona, Llobregat, Burjassot, Caravaca, Castellón, Gamapal, IHB, Inca, Maresme, Mataró, Nefroclub, Nephros, Oropesa, Palau, Palma, Pontevedra, Requena, Rotellar, Santa Catalina, Santiago, Villagarcía, Vinaroz y Virgen De Montserrat y la Clínica Suárez Leoz; y con dos los hospitales Clínico Universitario De Valladolid, Universitario Príncipe De Asturias y Viamed San José, Mutua Montañesa, HLA Hospital Mediterráneo y Hospital Recoletas Salud El Carmen.

Por último, con tres estrellas han sido premiados los hospitales Asociado Universitario Guadarrama, HM Niños, Quirónsalud Barcelona, Quirónsalud Córdoba, Quirónsalud Málaga, Universitario HM Rivas, Universitario Sanitas Cima, Universitario Sanitas La Moraleja, Universitario Sanitas La Zarzuela y Universitario Sanitas Virgen Del Mar.