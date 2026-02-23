Fundación IDIS crea el proyecto 'Nexo IA' para impulsar el buen uso de la inteligencia artificial en la sanidad privada

Jornada 'IA: la revolución que transforma la salud'. - FUNDACIÓN IDIS

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha presentado este lunes el proyecto 'Nexo IA', con el que la entidad busca impulsar y monitorizar el buen uso de la inteligencia artificial en el sector sanitario privado.

Durante la jornada 'IA: la revolución que transforma la salud', Villanueva ha dado a conocer esta iniciativa, que pretende avanzar en la integración de la IA en los flujos de valor sanitarios, como la atención, diagnóstico y gestión de pacientes, facilitando el intercambio de experiencias y sinergias entre los miembros de IDIS.

El proyecto se centra en seis objetivos clave, como son, observar las iniciativas del sector, construir estrategias comunes, formar a los profesionales sobre el uso ético de la IA, ofrecer mejores prácticas, informar sobre avances relevantes y difundir los resultados obtenidos en términos de valor y mejora en los resultados en salud.

Esta iniciativa forma parte del gran proyecto plurianual de la Fundación IDIS, que llega hasta junio de 2028 y tiene como objetivo analizar la situación del sector, proponer acciones conjuntas y evaluar el grado de madurez al término de este periodo.

La jornada celebrada este lunes, que marca el inicio de los encuentros 'IDIS-Lab', ha reunido a expertos para compartir experiencias y explorar el papel del sector privado en la innovación y el impacto de la IA, que están impulsando la transformación del sistema de salud.

El presidente de la Fundación IDIS, Fernando Campos, ha destacado que la IA no es una cuestión del futuro, sino del presente, por lo que las decisiones que se tomen en la actualidad son las que "van a condicionar" el cuidado de las personas, el trabajo de los profesionales y la forma de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario "en los próximos años".

Además, ha destacado que el impacto de la IA dependerá de cómo se integre en la práctica clínica, cómo se regule y cómo se gobierne, insistiendo en que "la inteligencia artificial solo tendrá sentido en sanidad si se desarrolla con criterio, evidencia y responsabilidad, siempre al servicio de las personas y de los pacientes".

Por su parte, el socio responsable de Sectors Business Consulting para Consulting Corporates KPMG en España, Natán Díaz Carazo, ha insistido en que la IA "está redefiniendo el modo en que se planifican, gestionan y prestan los servicios de salud".

"Desde KPMG consideramos esencial impulsar modelos de colaboración que permitan integrar estas tecnologías de manera responsable y coordinada, avanzando hacia un sistema sanitario más eficiente, sostenible y centrado en las personas", ha afirmado en representación de KPMG, entidad colaboradora en el proyecto.

RETOS DEL SISTEMA SANITARIO

El director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC) y catedrático de cirugía en la Universidad Complutense, Julio Mayol, ha ofrecido una ponencia en la que ha destacado que, más allá de la digitalización, lo esencial es generar valor mediante mejores resultados clínicos y un uso más eficiente de los recursos.

Asimismo, ha abordado los principales retos del sistema sanitario, como la cronicidad, la escasez de profesionales y la variabilidad asistencial, resaltando la importancia de la ética, la regulación y la gobernanza para garantizar una implementación segura y responsable de la IA.

Tras ello, una mesa de casos ha abordado el impacto práctico de la IA, con la participación del jefe de Innovación Digital y Experiencia del Cliente de Roche, Pedro Álvarez de la Gala; el director de Innovación Southern Europe en Siemens Healthineers, David Labajo Izquierdo; el director corporativo de Informática y Transformación Digital en HM Hospitales, Jesús Sánchez; y el director de Data e Innovación para Sanitas y Bupa ELA, Manuel Vázquez. El diálogo ha sido moderado por la directora de Comunicación de la Fundación IDIS, Mayte Segura.

El secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, ha clausurado la jornada destacando que la IA representa una oportunidad clave para mejorar el sistema sanitario y la salud de las personas. Asimismo, ha aseverado que el reto que hay que afrontar no es tecnológico, sino que está relacionado con la gobernanza del dato, la interoperabilidad y la generación de confianza.