Fundación IDIS avanza en su proyecto 'NEXO IA' con una nueva fase de cocreación para impulsar la IA en el sector salud

Archivo - Imagen de recurso de la representación de IA. - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IDIS continúa avanzando en su proyecto estratégico de inteligencia artificial 'NEXO IA' con la puesta en marcha de 'NEXO IA Lab', una nueva fase de cocreación en la que participan más de 50 entidades miembro de la Fundación para identificar oportunidades de aplicación de la inteligencia artificial a lo largo del recorrido asistencial del paciente.

Esta iniciativa, que recientemente ha sido reconocida en los VI Premios Ennova Health 2026 en la categoría de IA y Gestión del Dato, busca favorecer la colaboración entre los distintos actores del sector sanitario para avanzar hacia una implantación de la IA que contribuya a mejorar la calidad asistencial, la eficiencia de los procesos y la experiencia de los pacientes.

Según informa la fundación, esta nueva etapa da continuidad al análisis desarrollado durante la primera fase del proyecto, 'NEXO IA Start', cuyos resultados, presentados en junio, permitieron conocer el grado de madurez de la sanidad privada en la adopción de estas tecnologías.

El estudio situó al sector en un nivel de madurez "en desarrollo", con un índice agregado de 59,2 puntos sobre 100, y puso de manifiesto importantes diferencias entre los distintos segmentos analizados. Entre las principales prioridades identificadas destacan la necesidad de reforzar la estrategia y la gobernanza de la IA, mejorar la calidad y la interoperabilidad del dato, favorecer su adopción por parte de los profesionales y promover iniciativas colaborativas con resultados medibles.

A partir de este diagnóstico, 'NEXO IA Lab' busca trasladar los aprendizajes obtenidos a un proceso de trabajo conjunto, en el que las entidades participantes puedan compartir experiencias, identificar necesidades comunes y explorar casos de uso que permitan integrar la inteligencia artificial en los procesos asistenciales y organizativos.

TRES GRUPOS DE TRABAJO

La fase de cocreación, que se prolongará hasta junio de 2027, se estructura en tres grupos de trabajo que abordan diferentes momentos del recorrido del paciente por el sistema sanitario. Cada uno de ellos contempla una sesión presencial, dedicada al desarrollo de dinámicas colaborativas, y una reunión 'online' posterior para compartir las conclusiones y los resultados del trabajo realizado.

El primero de estos grupos, centrado en el acceso al sistema sanitario, celebró su reunión presencial el pasado 22 de septiembre. Su ámbito de trabajo se orienta a explorar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar el contacto inicial con los pacientes, facilitar su orientación dentro del sistema y optimizar los procesos de acceso a los servicios asistenciales.

El segundo grupo, dedicado al diagnóstico y tratamiento, celebrará sus reuniones entre enero y marzo de 2027. En este caso, el trabajo se centrará en identificar aplicaciones de la IA que puedan servir de apoyo a los profesionales sanitarios durante los procesos clínicos, favoreciendo su integración en los flujos de trabajo y preservando siempre el juicio clínico.

Por último, el tercer grupo abordará el seguimiento y la recuperación del paciente, con sesiones previstas para los meses entre abril y junio de 2027. Su objetivo será explorar las posibilidades de la inteligencia artificial para favorecer la continuidad asistencial, anticipar riesgos y facilitar un seguimiento más proactivo y coordinado de las necesidades de los pacientes.

La fundación destaca que uno de los elementos centrales de 'NEXO IA Lab' es su carácter colaborativo, al reunir a organizaciones de distintos ámbitos de la sanidad privada, entre ellas grupos hospitalarios, compañías aseguradoras, industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, entidades sociosanitaria, compañías de servicios y sector bucodental.

A través de este modelo de cocreación, la fundación, con la colaboración de KPMG, pretende favorecer el intercambio de experiencias, identificar oportunidades compartidas y establecer criterios que ayuden a las organizaciones a avanzar en la aplicación de la inteligencia artificial, respetando la autonomía de cada entidad.

En el marco de esta fase también está prevista la presentación de una plataforma de uso interno concebida para compartir información sobre la evolución de 'NEXO IA' y facilitar el seguimiento de los avances del proyecto por parte de las entidades participantes.