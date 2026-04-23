La Fundación Humans destaca que la humanización ya es una "realidad consolidada" en sanidad

Imagen de la entrega de premios. - FUNDACIÓN HUMANS

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Humans ha destacado que la humanización ya no es una tendencia emergente en el ámbito de la asistencia sanitaria, sino una "realidad consolidada" que está redefiniendo la forma de prestar atención a los pacientes en el sistema sanitario.

Así, ha indicado que este impulso responde, en gran medida, a la "creciente evidencia científica", que demuestra su impacto positivo en variables clave como la recuperación clínica, la adherencia a los tratamientos o la reducción de la ansiedad y el estrés asociados a los procesos asistenciales.

A ello, apunta que se suma una mejora significativa en la satisfacción y experiencia del paciente, así como en el bienestar emocional de los profesionales sanitarios, lo que refuerza su valor no solo desde una perspectiva ética, sino también en términos de calidad y eficiencia del sistema.

"El humanismo establece unas dimensiones y valores que constituyen el ADN de las profesiones sociosanitarias, las organizaciones y el trato humano. Aplicar los valores del humanismo exige la incorporación de la experiencia del paciente, el liderazgo clínico, afectivo y transformacional y el desarrollo del humanismo digital. Estamos entrando en una nueva etapa de desarrollo que nos hará dar un salto cualitativo en la humanización de las organizaciones sanitarias", ha resaltado Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans.

En este marco, se ha celebrado la cuarta edición de los Premios de Humanización Humans y del Certamen de 'Mejores Proyectos de Humanización', al que se han presentado más de 200 candidaturas de entidades sanitarias, asociaciones de pacientes, fundaciones, universidades y profesionales de toda España. Este año, la presencia internacional ha contando con proyectos de Colombia, Argentina y República Dominicana, entre otros países.

"Esta participación confirma el arraigo y la tracción creciente del movimiento humanizador en el sistema sanitario español. De hecho, la coexistencia de hospitales, pacientes organizados, profesionales individuales, universidades y empresas confirma que la humanización ha dejado de ser un nicho y se ha convertido en un movimiento transversal con múltiples actores. Además, la presencia internacional abre la puerta a una red iberoamericana de humanización", sostiene Almudena Santano, secretaria del patronato de la Fundación Humans.

Entre todos los proyectos recibidos, el jurado ha seleccionado como ganadores en cada una de las cuatro categorías establecidas el programa Barraca XXI, del Hospital Psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela), en la categoría de Participación en el proceso de atención; el proyecto de diseño humanizado de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Santa Marina (Bilbao), en Arquitectura humanizada; el proyecto "Cuidar a quien cuida: el liderazgo humanizado como motor de transformación en una UCI Quirúrgica", del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid), en Liderazgo humanizado; y el proyecto "Redefiniendo la humanización: gobernanza, metodología de despliegue y evidencia digital", de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao (Osakidetza), en Investigación e innovación humanizada.

IV EDICIÓN PREMIOS DE HUMANIZACIÓN HUMANS

En esta gala de entrega de galardones, que se ha celebrado en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, también ha tenido lugar la cuarta edición de los Premios de Humanización Humans, unos reconocimientos que otorga el patronato de la Fundación Humans en base a cuatro categorías propuestas: sociedad civil, institución, comunicación y personalidad.

Así, el premio a la personalidad ha sido para Jesús Vidal, actor, escritor y conferenciante; el premio a la sociedad civil ha recaído en la organización Ayúdame3D; el premio a la institución, para la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuerpo de las Fuerzas Armadas; y el premio a la comunicación, para Medicina Responsable.

Además, se ha concedido el premio Honorífico 2026 a Pablo d'Ors, escritor, sacerdote y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto y de la Fundación Pablo d'Ors.