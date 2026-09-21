La Fundación Hipercolesterolemia Familiar reclama el cribado neonatal para prevenir enfermedad cardiovascular

Archivo - Prueba del talón a un recién nacido. - ISAYILDIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Hipercolesterolemia Familiar (FHF) ha reclamado que se incluya la hipercolesterolemia familiar (HF) en el cribado neonatal como punto de partida de una estrategia de detección precoz que ayude a prevenir la enfermedad cardiovascular.

Así lo ha solicitado en el marco del Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar, que se conmemora este jueves y en el que busca sensibilizar y concienciar a la sociedad e instituciones sanitarias sobre esta enfermedad genética, caracterizada por un aumento en el colesterol LDL desde el nacimiento y el desarrollo de enfermedad cardiovascular prematura.

Según ha explicado, implementar una estrategia de detección precoz, que comience por el diagnóstico del recién nacido mediante el cribado neonatal, permitiría iniciar después una técnica de cribado en cascada para detectar la enfermedad en padres, abuelos, hermanos y otros familiares y administrar el tratamiento correspondiente.

En la actualidad, se está realizando un estudio piloto en Andalucía para poder avanzar hacia la generalización de los cribados neonatales. "La HF es un modelo de medicina preventiva y su detección precoz desde la infancia debería ser prioritaria para los gobiernos de salud", han destacado desde la Fundación Hipercolesterolemia Familiar.

El fundador y presidente de la FHF, Pedro Mata, ha resaltado que conseguir un diagnóstico temprano de la enfermedad y su tratamiento permite a los pacientes "llegar a tener una esperanza de vida normal". Así, ha reivindicado abordar la HF como "una prioridad de salud pública", para lo que ha demandado "voluntad política".

AVALADO POR LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

El estudio científico 'Safeheart', impulsado por la Fundación Hipercolesterolemia Familiar a petición del Ministerio de Sanidad, reveló que por cada seis personas adultas con HF que reciben un tratamiento adecuado se evita un infarto de miocardio en los siguientes 10 años.

En total, la detección precoz podría prevenir 30.000 episodios coronarios durante la próxima década en España, lo que evitaría el elevado coste personal y sanitario que representan.

El tratamiento de la HF desde la infancia o adolescencia reduce la carga acumulada de colesterol LDL, en comparación con el tratamiento iniciado 22 años más tarde en los padres afectados, y permite alcanzar niveles de colesterol-LDL similares a los de sus familiares sin HF, según desveló el seguimiento a pacientes durante más de 12 años.

"Estos resultados demuestran que la HF es una afección pediátrica. Y su detección y tratamiento precoz puede reducir el riesgo cardiovascular a lo largo de la vida a un nivel similar al de la población general, tanto en hombres como en mujeres", ha señalado el profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla Antonio Javier Vallejo, primer firmante del trabajo.

En esta línea, el jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, José López Miranda, ha apostado por invertir en un plan de prevención de la HF, en lugar de en tratar sus consecuencias. "Con unos tres euros se puede hacer una determinación de colesterol en el recién nacido, diagnosticar precozmente la HF y salvar vidas", ha detallado.

SOBRE LA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

La hipercolesterolemia familiar afecta aproximadamente a una de cada 250 personas, lo que significa que hay unos 200.000 afectados en España, de los que 30.000 son niños. Sin embargo, solamente unas 50.000 personas están diagnosticadas.

Esta enfermedad afecta a mujeres y hombres por igual y, si no se trata, disminuye la esperanza de vida de 20 a 30 años. Cuenta con un tratamiento eficaz para controlar el colesterol y evitar la enfermedad cardiovascular prematura.

La forma más rara y grave de HF, la hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo), afecta a una de cada 300.000 personas, según las estimaciones. Los pacientes suelen tener un nivel de colesterol LDL superior a 500 mg/dL y, si no se diagnostica ni trata antes de los dos años, puede provocar un infarto de miocardio o estenosis aórtica grave antes de los 10 años de edad.