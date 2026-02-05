La Fundación Gaspar Casal presenta en el Parlamento Europeo una herramienta para eliminar las brechas de género en salud

Imagen de la presentación. - FUNDACIÓN GASPAR CASAL

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gaspar Casal ha presentado en el Parlamento Europeo su 'Mapa de Salud con Perspectiva de Género', una herramienta digital que utiliza 12 fuentes públicas oficiales para analizar más de 150 patologías a través de 300 indicadores clave y 8 indicadores socioeconómicos específicos.

El Mapa tiene enfoque en los determinantes sociales de la salud (DSS) que permite visualizar específicamente cómo la brecha de ingresos por género y el nivel socioeconómico influyen directamente en los resultados de salud. Dentro de las brechas identificadas, el Mapa destaca que las mujeres presentan un 7,9 por ciento más de altas hospitalarias que los hombres, y que existe una mayor prevalencia en mujeres de trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo, demencia, y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

La herramienta expone que las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población y son esenciales para la salud y el bienestar de las comunidades en toda Europa. Sin embargo, la investigación demuestra sistemáticamente que las diferencias de sexo y género se pasan por alto con frecuencia; por ejemplo, muchos estudios no analizan los resultados por sexo y las mujeres siguen estando subrepresentadas o insuficientemente estudiadas en la investigación clínica y prevención, limitando nuestra comprensión de las afecciones que las afectan de manera desproporcionada.

"Esta brecha de conocimiento no es solo una cuestión de equidad, sino que socava la calidad de la evidencia que impulsa las políticas, la práctica clínica y los resultados de salud pública. Priorizar la investigación sobre la salud de la mujer y los datos desglosados es, por tanto, una de las intervenciones de salud pública más impactantes que podemos perseguir", indica la Fundación.

En este contexto, Alicia del Llano, como representante de la FGC, ha destacado que "este mapa ayuda a superar un desafío crítico e histórico: poner datos de forma unificada y sencilla al servicio de los decisores para superar desigualdades en salud".

Para impulsar esta transición, la FGC subraya la necesidad de crear una coalición científica de ámbito europeo que permita alcanzar consensos en el abordaje de patologías clave, todo ello bajo el paraguas del European Institute of Women's Health (EIWH). Este grupo de alto nivel reuniría a miembros del Parlamento Europeo, profesionales sanitarios, responsables políticos y académicos para definir y validar una lista prioritaria de 15-20 patologías de la salud de la mujer de alta prevalencia y gran impacto, y escalar el Mapa de Salud en torno a estas prioridades.

Según la Fundación, la implementación de este Mapa, con su enfoque en la recogida de datos sensibles al género, es esencial para identificar dónde existen brechas de salud, traducir la evidencia en políticas y rutas asistenciales adaptadas, y garantizar que estos conocimientos lleguen finalmente a los pacientes.