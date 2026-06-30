Fundación Gaspar Casal aboga por un Pacto de Estado por la Salud que consolide un sistema proactivo

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gaspar Casal ha abogado este martes por impulsar un Pacto de Estado por la Salud con horizonte 2050 que permita avanzar desde el actual modelo "reactivo" hacia un sistema "proactivo, equitativo y transparente", que garantice la sostenibilidad a través de una planificación estratégica y la continuidad de los proyectos sanitarios más allá de los ciclos políticos.

Así se desprende del Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Salud, que la Fundación Gaspar Casal ha presentado este martes y en el que la entidad analiza la última década del sistema sanitario basándose en tres ejes, marco institucional, gestión sanitaria y ejecución presupuestaria.

Todo ello con el objetivo de que la evaluación ayude a orientar la acción a largo plazo y dar respuesta a los desafíos que enfrenta el sistema, como el envejecimiento, la cronicidad, el déficit de profesionales, la sostenibilidad financiera, la incorporación de las nuevas tecnologías o las desigualdades en salud, que la directora de Proyectos de la fundación, Alicia del Llano, ha aseverado que "no se resolverán en una legislatura", sino que requieren una "visión a largo plazo".

La responsable de Proyectos y Comunicación de la entidad, Isabel Rodríguez, ha detallado que el informe muestra un Sistema Nacional de Salud que tiene una "resiliencia humana brutal y una alta capacidad técnica", pero en el que también existen "grietas estructurales que exigen acciones inmediatas".

En el marco institucional, el análisis muestra que, en la última década, se ha legislado respondiendo a la inmediatez de las crisis o a las demandas sociales del momento, para lo que se ha empleado con frecuencia la herramienta de excepcionalidad del Real Decreto-ley frente al procedimiento ordinario de aprobación de leyes. "Hemos usado la ley como un extintor de incendios, en lugar de como una hoja de ruta a largo plazo para abordar los retos estructurales de la sociedad", ha aseverado Rodríguez.

En el apartado de gestión sanitaria, Rodríguez ha resaltado que el capital humano es el "mayor activo" del sistema, sin embargo, el informe apunta que las gerencias de los hospitales carecen de la estabilidad necesaria para ejecutar planes estratégicos a largo plazo. "Existen hospitales de referencia en España que han tenido hasta cuatro gerencias distintas en una sola década", ha comentado.

Además, el análisis territorial advierte de una brecha de género sistémica, ya que solo el 29 por ciento de los gerentes de los hospitales analizados son mujeres, un dato que contrasta con la mayoría femenina en el estudiantado de Medicina, Enfermería o Farmacia.

En materia presupuestaria, se observa que el SNS posee una "notable capacidad" de movilización de recursos en contextos de crisis, pero enfrenta "dificultades estructurales" para transformar ese gasto en una modernización real del sistema. Entre los datos "preocupantes" de este análisis, Rodríguez ha puesto el foco en el 14 por ciento de gasto sanitario dedicado a un "pilar" del sistema como es la Atención Primaria (AP), así como en el gasto en investigación, que se ha mantenido por debajo del 25 por ciento en los últimos años.

DECÁLOGO PARA UN PACTO DE ESTADO EN SALUD

"Todas estas evidencias concluyen que el modelo actual, basado en la reacción y en el corto plazo, ha agotado su capacidad de generar eficiencia. España se encuentra ante una ventana de oportunidad única que no podemos dejar pasar", ha subrayado Isabel Rodríguez.

En este contexto, la Fundación Gaspar Casal ha afirmado que la viabilidad de la sanidad pública en las próximas décadas "no va a depender de inyectar más dinero de forma inercial en una estructura rígida", sino de la "valentía política" y el "compromiso" para "reformar las reglas del juego". Por ello, ha planteado un decálogo de medidas para avanzar hacia un Pacto de Estado por la Salud de cara a 2050.

La primera recomendación va encaminada a alcanzar la estabilidad estratégica y el blindaje de la gobernanza frente al ciclo político, para lo que propone institucionalizar marcos de planificación decenal que garanticen la continuidad de los proyectos sanitarios y reforzar la capacidad técnica y coordinadora del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para que actúe como un órgano de gobernanza estable.

Asimismo, insta a superar la fragmentación administrativa para avanzar hacia una acción coordinada que transforme el SNS de un modelo reactivo de reparación de enfermedades a un sistema proactivo garante del bienestar poblacional. A su vez, apuesta por la profesionalización directiva a través de un Estatuto del Directivo que implante una acreditación técnica obligatoria para los directivos y ponga fin a la discrecionalidad en los nombramientos, junto a medidas dirigidas a reducir la alta rotación en las gerencias y otras para eliminar la brecha de género.

Relacionado con las gerencias, insta a la transparencia y rendición de cuentas de estos órganos, estableciendo la obligatoriedad de publicar los currículos y competencias de la alta dirección de los centros.

El decálogo pone en el foco la importancia de evaluar el impacto y los resultados, planteando que la evaluación deje de ser una excepción para convertirse en la norma que guíe la asignación de recursos. En esta línea, destaca la propuesta de crear un ecosistema nacional de datos sanitarios interoperables que facilite la evaluación en tiempo real.

Para evitar la legislación reactiva, llama a asegurar que el marco normativo acompañe la evolución de la ciencia y las demandas sociales de forma planificada, a fin de que las normativas se elaboren bajo criterios de rigor y beneficio social a largo plazo. Además, expone la necesidad de dotar a los gestores de herramientas que superen la rigidez administrativa, vinculando la financiación a la consecución de objetivos operativos.

Por otra parte, destaca la importancia de fortalecer la Atención Primaria y garantizar una inversión finalista para este nivel asistencial, con el objetivo de transformarlo en un "eje estratégico, líder y resolutivo". Por último, insta a impulsar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) destinando más recursos a este ámbito.

RETOS DEL SISTEMA

En una mesa de debate posterior, el director de la Fundación Gaspar Casal, Juan E. del Llano; la doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González; y profesor emérito del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Vicente Ortún, miembros del Consejo Asesor del informe, han analizado algunos de los retos del sistema sanitario.

González, que ha centrado su intervención en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, ha aseverado que la Atención Primaria se encuentra en "mares turbulentos", ya que hay fuerzas que "empujan hacia arriba" y otras que "lastran". Entre estas últimas, ha aludido a las universidades privadas que no potencian la formación en AP y a la homologación de títulos de profesionales que ejercerán como médicos de familia sin serlo.

"Lo que hay que hacerse mirar es qué revulsivo necesita la Atención Primaria para emerger", ha indicado, al tiempo que ha comentado que la salud pública se encuentra frente a una "gran paradoja", pues pese a su importancia, la elección de la especialidad se ha desplomado en el proceso MIR (médico interno residente) tras la pandemia, a la vez que la Agencia de Salud Pública aún no está operativa.

Por su parte, del Llano ha puesto el foco en los gestores públicos para pedir que tengan una formación adecuada, que su elección no se realice de manera caprichosa y que rindan cuentas, en línea con el decálogo del informe. Asimismo, ha puesto en valor la importancia de la evaluación sanitaria para "informar de manera útil" y "pasar a la acción".