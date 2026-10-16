Fundación Freno al Ictus lanza un año más su campaña de sensibilización en transportes y suma a TRAM Barcelona en 2026

Fundación Freno al Ictus dispone un año más su campaña de sensibilización en transportes y suma a TRAM Barcelona en 2026 - FUNDACIÓN FRENO AL ICTUS

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Freno al Ictus ha dispuesto por cuarto año consecutivo su campaña de sensibilización en el transporte de viajeros y al respecto del accidente cerebrovascular, para lo que ha sumado en 2026 el apoyo de TRAM Barcelona al de Renfe y los Metros de Madrid, Bilbao (Vizcaya) y Málaga.

"En el ictus, actuar rápido es fundamental", ha indicado el presidente de la organización, Julio Agredano, quien ha añadido que, por ello, el objetivo es sacar los mensajes preventivos del entorno sanitario "y llevarlos a espacios cotidianos, como el transporte público". "Queremos que cualquier ciudadano pueda reconocer las señales de alarma y sepa que, ante un posible ictus, hay que llamar inmediatamente al 112", ha explicado.

En este sentido, y con motivo del Mes del Ictus y de la celebración de su Día Mundial, que se conmemora el 29 de octubre, millones de viajeros volverán a encontrarse en sus desplazamientos diarios con un anuncio que puede salvar vidas, ya que anima a aprender a identificar los síntomas de un ictus y saber cómo actuar. De este modo, estaciones, trenes, metros y tranvías se convierten en espacios de sensibilización desde los que trasladar información sencilla y útil sobre actuar ante una posible emergencia.

La iniciativa adquiere importancia debido a que, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año se producen en España alrededor de 120.000 nuevos casos de ictus. Más del 25 por ciento de las personas que sufren uno fallecen y dos de cada tres supervivientes presentan algún tipo de secuela, además de que continúa siendo la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto en el país.

ENFERMEDAD TIEMPO-DEPENDIENTE

Por ello, y porque es una enfermedad tiempo-dependiente, la acción divulga que aparición repentina de dificultades para hablar o comprender, pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas de equilibrio o coordinación, o un dolor de cabeza intenso y diferente al habitual pueden ser señales de alarma.

En este contexto, es fundamental que ante uno solo de estos síntomas, se llame inmediatamente al 112, por lo que no hay que esperar a que desaparezca ni trasladar al afectado por medios propios. Activar cuanto antes los servicios de emergencia permite poner en marcha el 'Código Ictus' y reducir el tiempo hasta la atención especializada.

Con todo, y con la novedad de que TRAM Barcelona va a dar una visibilidad especial a los mensajes de sensibilización mediante el vinilado de uno de sus tranvías, desde la Fundación Freno al Ictus han subrayado que el objetivo es mejorar el conocimiento de la enfermedad entre la población y conseguir que cada vez más personas sepan reconocer los síntomas y actuar a tiempo.