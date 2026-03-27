La Fundación Freno al Ictus y Daiichi Sankyo forman a estudiantes sobre síntomas y actuación ante un ictus

Imagen de la jornada. - FUNDACIÓN FRENO AL ICTUS

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Freno al Ictus y Daiichi Sankyo España han iniciado una nueva edición del programa educativo 'Héroes en Casa' en el Colegio Villalkor de Madrid, donde han celebrado una jornada para formar a los alumnos en el reconocimiento precoz de los síntomas de ictus, la actuación ante emergencias cerebrovasculares y la promoción de hábitos de vida saludables.

La iniciativa 'Héroes en Casa' tiene como objetivo fortalecer la prevención del impacto del ictus a través de la educación en edades tempranas, dotando a los escolares de herramientas básicas para el reconocimiento precoz de los síntomas.

El acto ha contado con la participación de Julio Agredano, presidente de la Fundación Freno al Ictus, y Raquel Coca, Head de Especialidades de Daiichi Sankyo España, junto a la dirección del centro educativo y alumnos de primaria y secundaria. Durante la jornada, varios voluntarios de Daiichi Sankyo que forman parte de esta edición, han impartido sesiones adaptadas a distintos grupos de edad, combinando contenidos teóricos con dinámicas participativas orientadas a la identificación de signos de alarma y a la importancia de actuar con rapidez ante un posible ictus.

'Héroes en Casa' es un programa educativo concebido para informar y formar a jóvenes sobre qué es el ictus, cuáles son sus factores de riesgo modificables, cómo puede prevenirse, cuáles son las señales de alerta para su detección precoz y cómo actuar ante una posible emergencia.

Partiendo de la evidencia de que la mayoría de los casos de ictus están asociados a factores prevenibles, el proyecto sitúa a la comunidad educativa como agente clave en la promoción de hábitos de vida saludables y en la concienciación de enfermedades cerebrovasculares desde edades tempranas.

A través de sesiones presenciales dinámicas, testimonios en primera persona, recursos audiovisuales y materiales didácticos específicos, el programa busca generar un efecto multiplicador, convirtiendo a los jóvenes en transmisores de conocimiento dentro de su entorno familiar y comunitario. El objetivo último es crear una red de "héroes" capaces de reconocer los síntomas del ictus a tiempo.

En España se registran aproximadamente 120.000 nuevos casos de ictus cada año, lo que lo sitúa como una de las principales causas de mortalidad y discapacidad adquirida en el adulto. En este contexto, la educación sanitaria dirigida a la población general constituye una estrategia complementaria a las políticas clásicas de prevención. La reducción del tiempo de respuesta y la activación precoz de los servicios de emergencia son determinantes en el pronóstico funcional del paciente.

En 2025, el programa incorporó 10 nuevos voluntarios y desarrolló más de 30 sesiones en 15 centros escolares, alcanzando a más de 1.000 estudiantes en un solo ejercicio. En 2026, la iniciativa continúa ampliando su red de voluntariado con la incorporación de otros 12 voluntarios, reforzando su presencia en centros educativos de distintas regiones de España y consolidando su crecimiento. En el conjunto de los dos años de colaboración con Daiichi Sankyo, el proyecto impactará en más de 2.400 alumnos, afianzándose como una línea estratégica dentro de 'Héroes en Casa'.

Según ha señalado Julio Agredano, "cuando un niño aprende a reconocer los síntomas del ictus, toda su familia aprende con él. Esa es la verdadera fuerza de este proyecto: convertir a los jóvenes en pequeños héroes capaces de actuar a tiempo y salvar vidas".

Por su parte, Rosa María García-Cabañas, directora del Colegio Villalkor, ha destacado la importancia de unirse al proyecto Héroes en Casa para facilitar a los estudiantes las herramientas necesarias para la rápida detección de un caso de ictus. "Ofrecer a nuestros alumnos la formación adecuada para su edad, enseñándoles los pasos a seguir en una emergencia, es una lección clave para ellos, para sus familias y para toda la sociedad en su conjunto". Como reconocimiento a su implicación, el centro educativo ha recibido el diploma 'Brain Caring People Educación', que acredita su compromiso con la promoción de la salud cerebrovascular.

Durante 2026, la campaña seguirá recorriendo otros centros de diferentes regiones de España, de la mano de los voluntarios, para seguir acercando la prevención a los más pequeños. La Fundación Freno al Ictus y Daiichi Sankyo España reiteran su voluntad de seguir ampliando esta red de centros educativos comprometidos con la prevención.