Fundación Freno al Ictus advierte de que la hipertensión es el principal factor de riesgo prevenible de ictus

Archivo - Corazón y cerebro. - ANDRII ZASTROZHNOV/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Freno al Ictus ha lanzado la campaña 'Hipertensión arterial e Ictus' para concienciar a la población de la importancia de prevenir, detectar de forma precoz y controlar la hipertensión arterial, ya que es el principal factor de riesgo prevenible de ictus.

"Controlar la tensión es cuidar el cerebro", ha aseverado el presidente de la fundación, Julio Agredano, en la presentación de la campaña, impulsada en el marco del Día Europeo de Concienciación sobre el Ictus y del Día Mundial de la Hipertensión, con el objetivo de concienciar sobre una "enfermedad silenciosa" que afecta a millones de personas y, en muchos casos, no está diagnosticada o controlada.

En España, se estima que más de 14 millones de personas padecen hipertensión arterial y cerca de cuatro millones no lo saben. En cuanto al ictus, afecta cada año a más de 120.000 familias y supone la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto.

La vocal de la Sociedad Española de Hipertensión (SEHLELHA), Tamara Cembellín Cañete, ha explicado que el calificativo de "enfermedad silenciosa" se debe a que, en la mayoría de ocasiones, la hipertensión no produce síntomas. Así, ha destacado la importancia de medir con frecuencia la tensión arterial y ha advertido de que la hipertensión es cada vez más común en adultos jóvenes.

En la misma línea, el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Miguel Ángel Prieto Díaz, ha insistido en la importancia de la prevención y del autocontrol domiciliario de la tensión arterial, así como del abordaje multidisciplinar de la hipertensión desde Atención Primaria (AP), enfermería, farmacias comunitarias y medicina del trabajo.

REVISIONES MÉDICAS LABORALES

Los servicios de medicina del trabajo también tiene un papel estratégico, como ha subrayado el secretario general de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Juan Luis Cabanillas Moruno, quien ha explicado la intervención de estos profesionales en la detección precoz de la hipertensión y otros factores de riesgo vasculares, especialmente en la población laboral que no suele acudir a revisiones médicas periódicas.

El presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología, Vicente Bertomeu Martínez, ha explicado la estrecha relación entre hipertensión arterial, fibrilación auricular e ictus, insistiendo en la necesidad de controlar adecuadamente la tensión arterial y promover estilos de vida saludables para preservar la calidad de vida a largo plazo.

Por su parte, la neuróloga del Hospital Universitario de Cruces y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV) de la Sociedad Española de Neurología, María del Mar Freijo Guerrero, ha advertido del enorme impacto humano y social del ictus y ha subrayado que reconocer con rapidez los síntomas y activar la atención sanitaria especializada es clave.

El paciente de ictus y embajador de la Fundación Freno al Ictus Víctor Martínez Escribano ha compartido su experiencia personal para animar a la población a tomarse la tensión arterial con cierta periodicidad.

La campaña 'Hipertensión arterial e Ictus' incluye un vídeo divulgativo protagonizado por Brainy, personaje divulgador de la Fundación Freno al Ictus y una web informativa con materiales de sensibilización. Cuenta con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Hipertensión (SEHLELHA), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Fundación del Corazón y la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), junto a la participación de pacientes y el patrocinio de OMRON Healthcare.