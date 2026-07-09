La Fundación Freno al Ictus ha acompañado a más de 200 familias con daño cerebral adquirido en lo que va de año

Imagen de uno de los talleres. - FUNDACIÓN FRENO AL ICTUS

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Freno al Ictus ha asesorado y acompañado en lo que va de año a más de 200 familias de personas con daño cerebral adquirido a través de sus programas y actividades de apoyo.

De este modo, ha continuado impulsando 'GUIAR en Daño Cerebral', un recurso integral y gratuito de asesoramiento y acompañamiento dirigido a personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus familias. Solo en lo que va de 2026, el proyecto ha atendido a 158 familias, alcanzando un total de 817 familias acompañadas desde su puesta en marcha.

El objetivo de 'GUIAR en Daño Cerebral' es dar respuesta a una de las principales necesidades que aparecen tras el alta hospitalaria: la falta de información sobre recursos, trámites y apoyos disponibles. A través de este proyecto, la Fundación ofrece una 'ventanilla única' para orientar a las familias en áreas sociales, sanitarias, laborales y familiares, favoreciendo una respuesta más ágil, personalizada y adaptada a cada caso.

En este contexto, la fundación recuerda que el ictus es una alteración de la circulación cerebral que compromete la llegada de sangre al cerebro y puede provocar daño cerebral. Cada año, 120.000 personas sufren un ictus en España, y aproximadamente el 50 por ciento fallece o queda con secuelas discapacitantes, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Además, en España viven más de 400.000 personas con daño cerebral adquirido, cuya principal causa es el ictus, responsable de más del 80 por ciento de los casos, según Daño Cerebral Estatal.

'KIERO, UNA VIDA DESPUÉS DE UN ICTUS'

Otra de las líneas consolidadas durante este semestre ha sido 'Kiero, una vida después de un ictus', programa desarrollado por Fundación Freno al Ictus con el apoyo del CEADAC, Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. En 2026, el programa ha celebrado su décima edición, con 16 participantes, alcanzando un total de 151 personas beneficiarias desde su puesta en marcha.

'Kiero' está dirigido especialmente a adultos jóvenes afectados por ictus y daño cerebral adquirido, y busca favorecer su reinserción vital, social y laboral tras la rehabilitación. Durante tres meses, los participantes trabajan aspectos como el autoconocimiento, la autonomía emocional, la autoestima, la gestión emocional, la planificación y el diseño de un nuevo proyecto de vida adaptado a sus circunstancias.

'RECUPERARTE: CULTURA Y OCIO PARA AFECTADOS DE DCA'

La fundación también ha seguido desarrollando 'Recuperarte: Cultura y Ocio para afectados de DCA', un proyecto orientado a reducir el aislamiento social de las personas con daño cerebral adquirido y promover su participación activa en la sociedad. Actualmente, el grupo cuenta con 24 personas inscritas y ha realizado actividades como visitas guiadas a museos, exposiciones, centros culturales y otros espacios de ocio y cultura.

A través de 'Recuperarte', la fundación promueve la creación de una red de apoyo social entre personas afectadas por daño cerebral adquirido, favoreciendo su integración, autonomía y bienestar emocional mediante experiencias culturales compartidas.

En paralelo, la Fundación Freno al Ictus ha continuado acercando el apoyo emocional a los menores de familias afectadas por daño cerebral adquirido a través del proyecto Un Final para el DCA, basado en el cuento 'El desafío de Ardilla'.

La fundación quiere expresar su agradecimiento a todas las entidades colaboradoras, administraciones públicas, hospitales, empresas, asociaciones, profesionales y personas voluntarias que han hecho posible el desarrollo de estos proyectos.

Asimismo, hace un llamamiento a nuevas entidades, empresas e instituciones comprometidas con la inclusión, la atención sociosanitaria y la responsabilidad social para que se sumen a sus programas y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ictus y daño cerebral adquirido y de sus familias.