La Fundación Española de Cefaleas lanza una campaña para concienciar sobre la migraña y evitar su banalización

Imagen de la campaña. - FECEF

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Cefaleas (FECEF) ha lanzado la campaña 'Poca broma con la migraña' para divulgar y concienciar sobre la problemática que viven las personas afectadas por la migraña y otras cefaleas, así como evitar su banalización.

Según ha informado, con esta iniciativa, que ha arrancado con la colaboración del humorista y actor Goyo Jiménez, se irán compartiendo una serie de vídeo-monólogos breves para comunicar, a través de las redes sociales y del humor, mensajes claves sobre el impacto, los falsos mitos, la banalización y el estigma que siguen rodeando a la migraña, que según FECEF es un problema de salud grave que afecta al 12 por ciento de la población en España.

"Es una triste realidad que la migraña, además de ser la primera causa de discapacidad en las mujeres menores de 50 años, es una enfermedad que carece, en muchas ocasiones, de compresión social. Es común que se banalice su impacto en el ambiente familiar, social, laboral e incluso médico o político", ha señalado el presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y de la FECEF, Jesús Porta.

Por este motivo, Porta ha explicado que el objetivo de la campaña es concienciar sobre el alcance de esta enfermedad y lo "duro" que es que hagan humor de el sufrimiento. "Como dice Goyo Jiménez, se pueden hacer chistes de casi todo, pero es importante no banalizar un problema de salud real como es la migraña: una enfermedad neurológica grave que genera una gran incapacidad a las personas que la sufren", ha añadido.

"Desde la FECEF nos esforzamos por impulsar acciones para que la migraña y otro tipo de cefaleas puedan ser correctamente reconocidas en el ámbito médico, social y político. En esta ocasión, hemos optado por un enfoque diferente, que creemos nos permitirá llegar a un mayor número de personas, utilizando el humor y un tono coloquial, con el objetivo de que los mensajes sobre el impacto sociosanitario de la migraña tengan una repercusión real en la sociedad", ha apuntado el director general de la FECEF, José Miguel Lainez.

DIVULGACIÓN PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTICO

Uno de los objetivos principales de la Fundación Española de Cefaleas (FECEF) es la divulgación. A través de iniciativas como 'Poca broma con la migraña' se busca luchar contra algunos de los falsos mitos asociados y hacer hincapié en aspectos como la discapacidad, la falta de información, el infradiagnóstico, y la invisibilidad e incomprensión que afectan a esta enfermedad neurológica.

En este contexto, Porta ha insistido en que aunque los pacientes consultan cada vez más, continúa habiendo un evidente infradiagnóstico en migraña. "Y puesto que cada vez tenemos un mayor conocimiento científico y nuevos recursos para poder ayudar a las personas que padecen esta enfermedad tan discapacitante, debemos intentar llegar con estos mensajes al máximo número de personas posible", ha añadido.

En esta misma línea, Láinez ha recordado que "la migraña no es un dolor de cabeza más, como erróneamente suele pensarse. Se trata de una enfermedad grave, que puede generar mucho sufrimiento en las personas que la padecen y que puede implicar la necesidad de tener que cambiar la vida de un modo radical. Además, tampoco se es consciente del infradiagnóstico que existe tanto en migraña como en otro tipo de cefaleas, ya que más del 40 por ciento de las personas que sufren dolor de cabeza con cierta recurrencia aún está sin diagnosticar".

Según datos de la SEN, la migraña afecta en España a un 12 por ciento de la población, unos cinco millones de personas. Además, una amplia mayoría de los pacientes que padecen migraña tiene entre 20 y 50 años y, por lo tanto, afecta a personas que se encuentran en plena etapa de desarrollo personal y laboral, lo que genera un enorme impacto sociosanitario. La migraña es la tercera enfermedad más frecuente del mundo, la segunda causa de discapacidad y la primera en mujeres menores de 50 años. En España, el 80 por ciento de los pacientes con migraña son mujeres.