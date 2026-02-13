Fundación EPIC recuerda que España mantiene brechas en atención a cardiopatías congénitas pese a la mayor supervivencia - FUNDACIÓN EPIC

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EPIC ha recordado el hecho de que España mantiene brechas en la atención a las cardiopatías congénitas, lo que se produce en la actualidad, pese al avance experimentado en la supervivencia.

A colación de la celebración, este sábado, 14 de febrero, del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, esta organización ha reclamado concienciación social y el refuerzo de la atención especializada para las personas con estas afecciones, que representan una de las malformaciones congénitas más frecuentes y con impacto a lo largo de toda la vida.

"Hoy, podemos decir que la mayoría de los niños con cardiopatías congénitas llegan a la edad adulta, pero esto no significa que la enfermedad desaparezca", ha explicado el presidente de la Fundación EPIC, Armando Pérez de Prado, quien ha señalado que estas no se curan, por lo que requieren "seguimiento médico especializado" para siempre.

En este contexto, desde la citada entidad han expuesto que, en España, la incidencia se sitúa entre ocho y 10 casos por cada 1.000 nacidos vivos, lo que supone, aproximadamente, 5.000 nuevos diagnósticos al año. Gracias a los importantes avances en el diagnóstico precoz, la cirugía cardiaca y el intervencionismo estructural, hay una tasa de supervivencia de entre el 85 y el 90 por ciento de los niños afectados, pero aun se estima que más de 120.000 adultos que conviven con ellas requerirán seguimiento especializado toda su vida.

PROGRESO CIENTÍFICO

Además, la Fundación EPIC ha indicado que los últimos informes muestran una tendencia creciente de procedimientos intervencionistas altamente eficaces, como el cierre de defectos del septo auricular y del conducto arterioso persistente, con bajas tasas de complicaciones. No obstante, el progreso científico convive con desigualdades en el acceso a la atención especializada.

El manejo óptimo de las cardiopatías congénitas -especialmente las moderadas y complejas- requiere centros con experiencia, equipos multidisciplinares y un alto volumen de actividad, recursos que no están distribuidos de forma homogénea en el territorio español, lamenta esta organización, que agrega que, por tanto, se producen derivaciones tardías, largos desplazamientos familiares y diferencias en el acceso a técnicas avanzadas.

Por otro lado, la Fundación EPIC ha explicado que uno de los principales desafíos actuales es la transición del paciente pediátrico al sistema sanitario de adultos. "La transición mal planificada supone una pérdida de oportunidades de prevención y control", ha aseverado Pérez de Prado, que pide "circuitos asistenciales claros que acompañen al paciente".

"Convivir con una cardiopatía congénita es una carrera de fondo", ha proseguido el máximo representante de esta entidad. "Nuestro reto, como sociedad, es garantizar que nadie la recorra solo y que la atención sea continua, especializada y humana en todas las etapas de la vida", ha concluido.