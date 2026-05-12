La Fundación Economía y Salud insiste en la necesidad de "potenciar la Enfermería como colectivo estratégico" - FUNDACIÓN ECONOMÍA Y SALUD

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Economía y Salud ha insistido en la importancia de "potenciar la Enfermería como colectivo estratégico para afrontar el impacto asistencial y económico de la asistencia sanitaria", algo sobre cuya necesidad ya había alertado con la publicación, en 2015, del informe 'La aportación enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario'.

Esta profesión es "garante de la equidad asistencial" y "una herramienta clave de eficiencia y sostenibilidad económica", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que, "a día de hoy, es clave" este empoderamiento de las enfermeras "para garantizar el funcionamiento del sistema". A su juicio, es "un pilar estratégico para la sostenibilidad y la calidad" del mismo.

A colación de la celebración, este martes, 12 de mayo, del Día Internacional de la Enfermería, la Fundación Economía y Salud ha explicado que esta medida es necesaria debido al contexto actual "marcado por el envejecimiento poblacional y el aumento de la cronicidad". Ello hace que el sistema sanitario se enfrente "a un desafío sin precedentes", ha asegurado.

Por ello, ha declarado que, una década después de la publicación de su informe, "los sistemas que han apostado por el pleno desarrollo competencial de sus enfermeras presentan mejores indicadores de salud y una gestión presupuestaria más eficiente". "En España, la evidencia reciente apunta a que reforzar el papel de la Enfermería en el seguimiento de pacientes crónicos y complejos mejora la continuidad asistencial y favorece un uso más eficiente de los recursos", ha manifestado.

"De hecho, los programas de seguimiento domiciliario liderados por enfermeras de Atención Primaria muestran resultados positivos en la reducción de ingresos y visitas a Urgencias, al facilitar una atención más cercana, proactiva y coordinada", ha continuado, para añadir que "la Enfermería contribuye a la coordinación entre niveles asistenciales y a la reducción de la presión sobre las Urgencias hospitalarias".

DENUNCIA QUE EL MODELO ACTUAL ES "REACTIVO"

No obstante, ha puesto de relieve que "el actual modelo es reactivo y hospitalocéntrico y debe evolucionar hacia una atención integrada y centrada en la persona". "En esta transición, la Enfermería es un colectivo vertebrador de primer nivel gracias a tres roles cuya eficacia está demostrada, pero cuyo despliegue en España es desigual e incompleto", ha aseverado.

Así, ha citado las "enfermeras gestoras de casos y de enlace", que son "esenciales para la continuidad asistencial en pacientes complejos" y que no representan "una categoría profesional estatutaria homologada a escala nacional"; la "Enfermería de Práctica Avanzada (EPA)", que es "una pieza básica para hacer sostenible el sistema" y que no cuenta con "un marco regulatorio nacional"; y la "Enfermería basada en la evidencia", que "no constituye un rol profesional diferenciado, pero sí un modelo de práctica que atraviesa el conjunto de la profesión".

Pese a todo lo expuesto, la Fundación Economía y Salud ha asegurado que "España sufre un déficit estructural de profesionales de Enfermería", y es que, según un informe de 2024 del Ministerio de Sanidad, "la ratio actual es de 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, muy lejos de la media de la Unión Europea (UE), situada en 8,5". Por ello, el país "necesitaría incorporar a 100.000 enfermeras adicionales para situarse en la ratio europea", ha concretado.

Para finalizar, y también en referencia a datos de la cartera sanitaria del Gobierno, ha sostenido que "casi el 40 por ciento de las enfermeras se plantea dejar la profesión en la próxima década, la mayoría por motivos profesionales (92,7%) y problemas de salud emocional (62,4%)". "El 55,2 por ciento denuncia falta de personal en sus centros y el 59,5 por ciento admite haber dejado de realizar actividades de cuidado necesarias por falta de tiempo", lamenta.