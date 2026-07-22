Fundación Donio crea una acción para recaudar fondos y que una paciente de daño cerebral tenga tratamiento especializado - FUNDACIÓN DONIO

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma europea de donaciones Fundación Donio ha impulsado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para que Julia, una paciente murciana de daño cerebral grave, puede acceder al tratamiento especializado que necesita.

Así, con motivo de la celebración, este miércoles, 22 de julio, del Día Mundial del Cerebro, esta organización, que ha informado de que en España, más de 435.400 personas viven con daño cerebral adquirido, una discapacidad que puede aparecer de forma repentina tras un ictus, un traumatismo craneoencefálico o una falta de oxígeno en el cerebro, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, ha expuesto la historia de esta paciente.

"Con solo 19 años, Julia, de Murcia, sufrió en febrero de 2025 una muerte súbita que mantuvo su cerebro varios minutos sin oxígeno", han indicado desde la Fundación Donio, tras lo que han declarado que "aunque los equipos médicos consiguieron salvarle la vida, las consecuencias fueron devastadoras", ya que "la falta de oxígeno le provocó un grave daño cerebral adquirido que hoy condiciona por completo su día a día".

Así, han indicado que tras permanecer seis meses hospitalizada, "ha logrado superar la fase más crítica, pero ahora comienza un proceso igual de importante: la rehabilitación neurológica". De este modo, "su recuperación dependerá en gran medida de poder acceder de forma continuada a terapias intensivas y altamente especializadas que le permitan recuperar capacidades motoras, cognitivas y funcionales", han explicado.

"Cuando nos dijeron que la única opción eran los cuidados paliativos, nos negamos a rendirnos", ha explicado la hermana de esta paciente, Rosa María Pallares Mula. De hecho, "ahora tiene la posibilidad de iniciar un tratamiento especializado en la clínica Foltra, en Galicia, que es el único centro que les ofrece una esperanza real para trabajar en la recuperación de su cerebro", ha afirmado esta Fundación, que ha agregado que, "sin embargo, el coste del tratamiento, el alojamiento y los desplazamientos supone un esfuerzo económico que su familia no puede asumir en solitario".

SESIONES INTENSIVAS DE NEURORREHABILITACIÓN

"Para hacerlo posible, han puesto en marcha una campaña solidaria a través de la Fundación Donio con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para financiar aproximadamente un año de tratamiento especializado", ha expuesto, al tiempo que ha apuntado que "los fondos obtenidos se destinarán a cubrir las sesiones intensivas de neurorrehabilitación, el alojamiento durante el tratamiento, los desplazamientos desde Murcia hasta Galicia y la adaptación de una furgoneta que permita trasladar a Julia con seguridad y comodidad durante todo el proceso de recuperación".

En este sentido, y tras informar de que "la familia de Julia ha conseguido recaudar, hasta el momento, 6.457 euros de los 80.000 necesarios", ha explicado que "los especialistas coinciden en que los primeros meses tras un daño cerebral adquirido son decisivos para favorecer la recuperación neurológica". "La intensidad y continuidad de las terapias puede marcar una diferencia significativa en la recuperación de funciones como el movimiento, la comunicación o la autonomía personal, especialmente en pacientes jóvenes, cuyo potencial de recuperación es mayor", ha declarado.

"Detrás de cada proceso de rehabilitación hay una persona y una familia que afrontan un camino largo y lleno de desafíos", ha afirmado la directora de campañas de la Fundación Donio en España, Nuria Valdivia. Por ello, esta acción solidaria permanece activa y las personas interesadas pueden colaborar a través de https://donio.es/julia.