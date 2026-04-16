La Fundación Diego González Rivas interviene a siete pacientes en Liberia con la técnica Uniportal VATS

Imagen de la Fundación Diego González Rivas en Liberia. - FUNDACIÓN DIEGO GONZÁLEZ RIVAS

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Diego González Rivas ha realizado una misión en Monrovia (Liberia) en la que el equipo médico ha practicado tres neumonectomías por pulmones destruidos, una lobectomía por aspergiloma y tres intervenciones adicionales, además de desarrollar jornadas de formación entre los profesionales de la zona.

Todas las intervenciones han sido realizadas mediante la técnica Uniportal VATS -una incisión de apenas dos a tres centímetros- en la única unidad quirúrgica móvil del mundo capaz de practicar cirugía torácica mínimamente invasiva.

Ninguna de estas operaciones había sido realizada antes en Liberia. "Ahora, siete personas llevan en el cuerpo la prueba de que el acceso a la medicina de vanguardia no debería depender del lugar donde uno ha nacido", señalan desde la Fundación.

Junto al doctor Diego González Rivas, operaron Tom Gresnigt, cirujano torácico neerlandés que vivía así su primera misión como especialista, y Usam Unami, cirujano torácico libio formado en Alemania. La anestesia estuvo a cargo de Radu Podaru, y el apoyo de anestesia local lo proporcionó Bovia, llegado desde Casablanca (Marruecos). El equipo de enfermería lo formaron Lorena y Silvia, que afrontaban también su primera misión con la Fundación.

En tierra, los tres ingenieros del CIFP As Mercedes de Lugo -Víctor, Alberto y Leticia- mantuvieron la unidad operativa durante cada una de las jornadas.

La misión en Liberia ha sido financiada a través de la recaudación obtenida en una cena benéfica celebrada Vigo en diciembre de 2025. Además, el Hospital Ruber Internacional ha donado material quirúrgico esencial. DemeTECH Corporation ha aportado suturas y apoyo económico directo. Mientras que los técnicos del CIFP As Mercedes de Lugo también han participado en cada cirugía, desde la distancia y desde el terreno.

"Increíble la labor de todo el mundo, enhorabuena, ha sido un éxito rotundo", ha finalizado el presidente de la Fundación Diego González Rivas, Diego González Rivas.