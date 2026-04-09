Fundación DiabetesCERO invita a las empresas a sumarse a la investigación de la enfermedad

Asistentes a la reunión en Barcelona - FU8NDACIÓN DIABETESCERO

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación DiabetesCERO ha hecho un llamamiento al compromiso empresarial durante el I Encuentro Ciencia y Empresas: Juntos por la Cura, celebrado este miércoles en Barcelona.

Durante la jornada, los empresarios han podido conocer de primera mano, los proyectos a los que se destinarán las ayudas, así como los investigadores a cargo, informa la entidad en un comunicado este jueves.

Tres empresas han representado al colectivo empresarial español: Mattel, Iris Venture Builder y Viviendea, todas ellas implicadas en financiar la investigación para curar la diabetes tipo 1, a través de DiabetesCERO.

La financiación de la Fundación depende en más de un 98% de la ayuda privada, suponiendo un reto constante la captación de fondos: "Necesitamos que las empresas se conviertan en un pilar de las entidades de investigación y salud", ha asegurado la directora de la Fundación, Sandra Campinas.

AYUDAS Y BECAS

DiabetesCERO, que nació en 2013 impulsada por familias de niños y niñas con esta enfermedad, es "la única fundación española" dedicada exclusivamente a financiar e impulsar la investigación para la cura de la diabetes tipo 1.

La entidad ha impulsado cuatro ayudas y becas por valor de 300.000 euros, a través de su primera convocatoria internacional Frontiers in T1D Cure y la tercera edición de sus Becas Joven Talento, financiadas en parte gracias al apoyo de empresas, además de los miles de socios y socias.