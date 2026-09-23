Fundación Cris reivindica el papel de la enfermería en la investigación contra el cáncer

Archivo - Enfermera en un quirófano. - CAIAIMAGE/MARTIN BARRAUD/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cris Contra el Cáncer ha reivindicado este miércoles, en la víspera del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el papel de la enfermería en la investigación oncológica y ha vuelto a defender el reconocimiento de la carrera investigadora para todos los profesionales sanitarios.

"Cuando hablamos de investigación es habitual pensar en científicos trabajando en un laboratorio o en médicos investigadores. Sin embargo, avanzar frente a una enfermedad tan compleja como el cáncer requiere equipos multidisciplinares", ha señalado la fundación en un comunicado.

A su juicio, la enfermería ocupa una posición "especialmente valiosa" dentro de los equipos investigadores, debido a su contacto continuo con los pacientes, una proximidad que le permite identificar necesidades que surgen de la práctica clínica y convertirlas en preguntas científicas.

Estos profesionales participan ya en numerosos ensayos clínicos y proyectos de investigación, pero, para Cris Contra el Cáncer, su papel debe ir más allá de la colaboración en investigaciones dirigidas por otros y pasar a ser quienes lideren los proyectos.

"La enfermería es un pilar fundamental dentro del Sistema Nacional de Salud y debe tener también un papel protagonista en la investigación del cáncer. La enfermería debe liderar proyectos de investigación y tener un reconocimiento de la carrera profesional investigadora", ha destacado la supervisora de enfermería de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital La Paz de Madrid, Teresa Álvarez.

PROMOVER VOCACIONES CON RECURSOS

En este contexto, la fundación ha abogado por dotar a los profesionales de las condiciones necesarias para que puedan dedicarse a la investigación. Así, lleva años defendiendo la figura del médico investigador, un reconocimiento que quiere que se extienda también a la enfermería.

Para conseguir que las enfermeras puedan plantearse desde la universidad una trayectoria que combine asistencia e investigación, Cris Contra el Cáncer ha señalado que es necesario fomentar las vocaciones científicas desde las primeras etapas de formación, crear referentes y facilitar la incorporación progresiva a grupos de investigación.

En paralelo, ha destacado la importancia de ofrecer tiempo protegido, estabilidad, formación, acceso a financiación, estructuras de apoyo y una adecuada valoración de la actividad científica en los procesos de carrera y promoción profesional. "Investigar no puede depender exclusivamente del esfuerzo personal ni realizarse sistemáticamente fuera de la jornada laboral", ha aseverado.

A este respecto, ha recordado que, durante el trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, presentó alegaciones dirigidas a reforzar el reconocimiento de la actividad investigadora de los profesionales sanitarios.

La fundación ha resaltado que esta no es únicamente una reivindicación profesional, sino una reivindicación para los pacientes, para conseguir que haya más investigación dentro del sistema sanitario y que el conocimiento generado pueda traducirse en nuevas respuestas frente al cáncer.