Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar presenta el programa RECÉTAME para reforzar el acompañamiento a los pacientes

Imagen de la jornada. - FUNDACIÓN CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar ha presentado RECÉTAME, un programa destinado a acercar sus recursos y servicios a las consultas y unidades hospitalarias para ofrecer acompañamiento y apoyo a las personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Según explica la fundación, RECÉTAME nace con el propósito de que los profesionales sanitarios puedan recomendar a sus pacientes con hipertensión pulmonar algo más que un tratamiento farmacológico, como información rigurosa y comprensible, acompañamiento, apoyo psicológico, formación y orientación social para pacientes y familiares.

"Cuando te diagnostican hipertensión pulmonar no solo necesitas abordar el tratamiento. Necesitas entender qué te pasa, dónde te van a tratar y que alguien te acompañe en ese camino. Eso es RECÉTAME: que el médico nos pueda recetar a nosotros, a la Fundación, como parte del tratamiento", ha explicado el vicepresidente y paciente experto, Salvador Calderón, durante la II Jornada de Actualización en Hipertensión Pulmonar, organizada por la fundación.

Con este programa, la fundación busca facilitar que las personas recién diagnosticadas y sus familias conozcan desde el primer momento los recursos disponibles y sepan que cuentan con una entidad especializada que puede acompañarlas durante todo el proceso de la enfermedad.

En este contexto, la entidad recuerda que la hipertensión pulmonar es una enfermedad que no solo afecta a la salud física, sino que también tiene importantes repercusiones emocionales, familiares, sociales y económicas. Por ello, considera fundamental que la atención a las personas afectadas incorpore una perspectiva integral, en la que el acompañamiento y el apoyo psicosocial complementen la atención médica especializada.

La II Jornada de Actualización en Hipertensión Pulmonar ha reunido a profesionales de cardiología, neumología, medicina interna, cardiología pediátrica, enfermería y anestesiología, entre otras especialidades, con el objetivo de actualizar conocimientos y mejorar el diagnóstico precoz y el abordaje multidisciplinar de esta enfermedad rara, grave y progresiva.

Durante las sesiones se han abordado las últimas novedades en diagnóstico hemodinámico, seguimiento mediante cateterismo y ecocardiografía, nuevas alternativas terapéuticas y el papel fundamental de la anestesiología en los procedimientos de riesgo para las personas con hipertensión pulmonar.