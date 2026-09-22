Fundación Cione Ruta de la Luz realiza 475 revisiones visuales y entrega 375 gafas a niños saharauis

Revisiones visuales en el marco del proyecto 'Vacaciones en Paz'. - FUNDACIÓN CIONE RUTA DE LA LUZ

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cione Ruta de la Luz ha cerrado una nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz', en la que ha realizado 475 revisiones visuales y ha entregado 375 gafas a niños saharauis que han pasado los meses de verano con familias de acogida españolas.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Delegación Saharaui en España, ha vuelto a movilizar durante los meses de verano a la red de ópticas y profesionales colaboradores de la fundación para facilitar a los menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf el acceso a una revisión completa de su visión y proporcionarles unas gafas nuevas cuando las necesitaban.

"Detrás de cada cifra hay un niño al que hemos podido ayudar y también muchas personas que han puesto su tiempo y sus conocimientos a su disposición. Nuestro agradecimiento es para todos ellos, para las familias de acogida y para las entidades que vuelven a acompañarnos en esta iniciativa", ha destacado la gerente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, Cristina López-Mora.

La campaña ha contado con la colaboración de Anémona Logística, de la Fundación 'la Caixa' y de la compañía oftalmológica Baviera. Antes del inicio de la campaña de 2026, este proyecto, que comenzó en 2005, había permitido realizar más de 10.000 revisiones visuales y entregar más de 8.750 gafas nuevas a menores procedentes de los campamentos saharauis.