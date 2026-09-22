Fundación Cione Ruta de la Luz realiza 475 revisiones visuales y entrega 375 gafas a niños saharauis

En el marco de la iniciativa 'Vacaciones en Paz' 2026

Revisiones visuales en el marco del proyecto 'Vacaciones en Paz'.
Revisiones visuales en el marco del proyecto 'Vacaciones en Paz'. - FUNDACIÓN CIONE RUTA DE LA LUZ
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Publicado: martes, 22 septiembre 2026 18:33
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MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cione Ruta de la Luz ha cerrado una nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz', en la que ha realizado 475 revisiones visuales y ha entregado 375 gafas a niños saharauis que han pasado los meses de verano con familias de acogida españolas.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Delegación Saharaui en España, ha vuelto a movilizar durante los meses de verano a la red de ópticas y profesionales colaboradores de la fundación para facilitar a los menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf el acceso a una revisión completa de su visión y proporcionarles unas gafas nuevas cuando las necesitaban.

"Detrás de cada cifra hay un niño al que hemos podido ayudar y también muchas personas que han puesto su tiempo y sus conocimientos a su disposición. Nuestro agradecimiento es para todos ellos, para las familias de acogida y para las entidades que vuelven a acompañarnos en esta iniciativa", ha destacado la gerente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, Cristina López-Mora.

La campaña ha contado con la colaboración de Anémona Logística, de la Fundación 'la Caixa' y de la compañía oftalmológica Baviera. Antes del inicio de la campaña de 2026, este proyecto, que comenzó en 2005, había permitido realizar más de 10.000 revisiones visuales y entregar más de 8.750 gafas nuevas a menores procedentes de los campamentos saharauis.

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