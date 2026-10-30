Fundación AXA y 'laSexta' lanzan el Observatorio de Salud Mental Constantes y Vitales para acercar el rigor científico - FUNDACIÓN AXA/ATRESMEDIA

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los directores generales de la Fundación AXA, Josep Alfonso, y corporativa de 'Atresmedia', Patricia Pérez, han presentado este viernes el Observatorio de la Salud Mental Constantes y Vitales, que tiene el objetivo de acercar el rigor científico a la sociedad.

"No hemos pensado que no había nada parecido", pero "tenemos un hecho diferencial", y es que es "independiente" y "no busca protagonismo ni tendencias", sino que pretende obtener información mediante un comité de expertos "e intentar garantizar que la ciudadanía la entiende", ha indicado el primero, que ha sostenido en que la meta es "contribuir a dar ese impulso" a la salud mental.

Además, Alfonso ha insistido en que "la diferencia es que tenemos un 'partner' que es un grupo de comunicación y que tiene esa característica de la capacidad de comunicar", y es que 'Constantes y Vitales' es una acción social nacida hace 12 años de la mano de 'laSexta' y la Fundación AXA. Ahora, en el Observatorio, cuentan con la colaboración del Consejo General de Psicología de España.

A juicio del presidente de la última organización, Francisco José Santolaya, la iniciativa "es independiente, trata un problema estructural y va a ayudar a cambiar o mejorar las políticas públicas", además de que busca "que los ciudadanos sean conscientes de la problemática y sean parte de la solución". Todo en un contexto actual en el que "hay un número cada vez más alto de personas que acuden a los psicólogos", ha explicado.

CIENCIA, COMUNICACIÓN Y BIENESTAR

"El Observatorio se convierte en un punto de intersección de una matriz que junta a la ciencia, la comunicación y el compromiso con el bienestar de las personas", algo que "raramente" se produce en España, ha continuado, al tiempo que ha subrayado su necesidad, ya que "lo que no se mide, no existe". Además, y en línea con la intención de comunicar el conocimiento a la población, ha informado de que todos los colegiados de la entidad que lidera harán de "correa de transmisión" de la información.

Por su parte, Pérez, quien ha asegurado que 'Constantes y Vitales' pretende "ayudar a la ciencia y a la prevención médica", ha expuesto que "la salud mental se empieza a convertir en algo estructural", por lo que "hay que hablar sobre ella" al ser "el primer paso" para resolver sus problemas asociados. "No es cuestión menor", ha aseverado, tras lo que ha manifestado que "ansiedad, depresión, estrés crónico o soledad no deseada" son "temas que preocupan".

Debido a ello, y a que se ha "avanzado mucho en sensibilización", la pretensión ahora es "entender qué es lo que está pasando para ofrecer respuestas más eficaces". Así, ha anunciado "propuestas útiles y acciones concretas" con el objetivo de "contribuir a que la salud mental ocupe el lugar que merece en la sociedad", para lo que ha recordado la renovación de la colaboración con la Fundación AXA hasta 2032.

En esta línea, Alfonso ha subrayado que la salud mental no puede abordarse desde el corto plazo, por lo que se ha ideado una estrategia que comenzará con el establecimiento de prioridades y la identificación de los aspectos a estudiar. "El Observatorio no es el fin, es el medio", ha declarado, para agregar que tiene "la responsabilidad de bajar la información a la conversación social".

UN PROBLEMA DE TODOS

La salud mental "es un problema de jóvenes, de personas mayores, de adultos, de todos", ha enfatizado, al tiempo que ha subrayado que "las personas con problemas al respecto tienen "cinco veces más probabilidades de sentirse solas". Sobre ello, la psiquiatra Lola Morón Nozaleda ha sostenido que pese a que "hay mucho gasto público" en la materia, "hay algo que no se está haciendo bien".

Tras indicar la especialista que "una de las cosas que está pasando, con consecuencias gravísimas en la salud, es la confusión entre el malestar psíquico y lo que es una enfermedad mental de características más medicables", ha recordado que "la tristeza es un sentimiento universal" que "no es patológico y no se debe tratar con fármacos". "Esto acaba en una sociedad hipermedicalizada", lo que representa "un grito social", ha expresado también en relación con la falta de recursos en los circuitos asistenciales.

Por ello, ha puesto en valor la iniciativa, y es que ahora "se habla, quizá, demasiado" de salud mental, con "el riesgo de perder el rigor", mientras que el vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología, José Antonio Luengo, ha compartido la visión ofrecida, al señalar que "observatorios hay muchos", pero el objetivo del presentado es "intentar interpretar y bajar a la arena". "Probablemente, no hayamos conseguido la transferencia del conocimiento" sobre salud mental a la población hasta ahora, ha finalizado.