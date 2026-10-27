Fundación AVA coloca la primera piedra de un nuevo centro especializado para niños con trastornos neurológicos graves

Colocalción de la primera piedra de la Casa AVA en Las Rozas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AVA ha colocado esto martes la primera piedra de Casa AVA, un nuevo centro especializado en niños y jóvenes con trastornos neurológicos graves que se construirá en la localidad madrileña de Las Rozas con el objetivo de ofrecer atención integral a los jóvenes y sus familias.

Las instalaciones, que se ubicarán en la calle Dragonera, en la zona de Punta Galea, contarán con cerca de 3.000 metros cuadrados y está previsto que puedan inaugurarse en 2027, según ha detallado el Ayuntamiento de Las Rozas en un comunicado.

El centro reunirá en un mismo espacio servicios de atención especializada, ocio terapéutico, respiro familiar y apoyo a las familias. Según las previsiones de la fundación, más de 200 personas podrán beneficiarse directamente de sus instalaciones cada semana.

Al acto de colocación de la primera piedra han asistido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila; el alcalde de Las Rozas, José de la Uz; familiares vinculados a la fundación; profesionales sanitarios y entidades colaboradoras, así como el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.