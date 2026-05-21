La Fundación Atlético de Madrid, FEDE y SEEP impulsan una campaña para "visibilizar la epilepsia infantil" - ATLÉTICO DE MADRID/FEDE/SEEP

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlético de Madrid, la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP) han impulsado la campaña 'En la epilepsia, jugamos con los mismos colores', iniciativa con la que buscan "visibilizar la epilepsia infantil y combatir el estigma que todavía acompaña a muchos niños y familias".

"Este tipo de iniciativas son fundamentales para impulsar un cambio en la sociedad y normalizar la situación de los niños y las familias que padecen epilepsia", ha indicado la presidenta de la FEDE, Elvira Vacas, quien ha añadido que una "crisis" en esta enfermedad "puede ocurrir en cualquier momento". "Jugar con los mismos colores significa acompañar, entender y no dejar a nadie fuera del partido", ha sostenido.

Por ello, y con motivo de la celebración, este domingo, 24 de mayo, del Día Nacional de la Epilepsia, se ha llevado a cabo esta acción con la colaboración de las compañías biofarmacéutica UCB, de alimentación Danone Nutricia y farmacéutica Jazz Pharmaceuticals. Según sus organizadores, la meta es poner "el foco" en "la importancia de la información, la inclusión y el acompañamiento, a través del fútbol y el concepto de equipo como metáfora de apoyo, convivencia e integración".

UN TOTAL DE 40.000 MENORES DE 14 AÑOS CONVIVEN CON ESTA ENFERMEDAD EN ESPAÑA

Todo en relación con una patología que "en España", afecta a "cerca de 500.000 personas" y "cada año se diagnostican más de 20.000 nuevos casos, muchos de ellos en la infancia", han explicado, para añadir que "más de 40.000 niños menores de 14 años conviven actualmente con esta enfermedad". Además, estos se enfrentan "al desconocimiento, la sobreprotección o las dificultades de integración social" en "muchos casos", han aseverado.

En pro de revertir esta situación, han indicado que esta campaña consiste "en una pieza rodada en los campos del Atlético de Madrid, en Alcalá de Henares", en la que "10 niños y niñas, algunos de ellos diagnosticados con epilepsia, comparten un breve partido de fútbol". Al finalizar el mismo, "todos los niños dejan a un lado los colores de sus camisetas para ponerse un mismo peto naranja", han relatado.

"En el abordaje de la epilepsia, nadie debería quedarse fuera del equipo", han indicado, por su parte, desde UCB, Danone Nutricia y Jazz Pharmaceuticals, que han concluido señalando que el objetivo es "seguir construyendo una sociedad que entienda, muestre empatía, acompañe y no deje a nadie atrás".