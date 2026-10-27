La Fundación Alzheimer España inicia una nueva etapa con el doctor David Pérez Martínez al frente del Patronato

Dr. David Pérez Martínez, especialista en Neurología y jefe de Servicio del Hospital Universitario La Luz y presidente del Patronato de la Fundación Alzheimer España. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alzheimer España (FAE) inicia una nueva etapa bajo la presidencia del doctor David Pérez Martínez, con el objetivo de reforzar su compromiso con las personas que conviven con la enfermedad de Alzheimer y sus familias, impulsar nuevos proyectos de investigación e innovación y estrechar la colaboración entre los ámbitos sanitario y social.

Con la renovación de su Patronato, esta entidad sin ánimo de lucro, que cuenta con más de tres décadas de experiencia en la atención y apoyo a las personas afectadas por el Alzheimer, la Fundación busca consolidar su papel como punto de encuentro entre pacientes, familiares, cuidadores, asociaciones y profesionales sanitarios.

"Asumir la presidencia de la Fundación Alzheimer España es para mí un verdadero honor y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad", afirma el doctor David Pérez Martínez, especialista en Neurología y jefe de Servicio del Hospital Universitario La Luz, quien destaca la contribución histórica de la entidad al desarrollo del movimiento asociativo y a la visibilidad de las necesidades de las personas afectadas.

El nuevo presidente considera fundamental avanzar hacia una atención que contemple todas las dimensiones de la enfermedad. "El Alzheimer no puede abordarse únicamente desde una perspectiva sanitaria, porque sus consecuencias trascienden ampliamente el ámbito clínico y afectan a la vida familiar, social y emocional de quienes conviven con la enfermedad", explica. En este sentido, defiende que la colaboración entre profesionales sanitarios, entidades sociales y asociaciones de pacientes debe convertirse en uno de los principales pilares de actuación de la Fundación.

Uno de los primeros pasos de esta nueva etapa ha sido la ampliación del Patronato con la incorporación de AFADE (Asociación Nacional del Alzheimer y Otras Demencias) y Alzheimer León, aprobada durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 31 de julio de 2026.

AFADE, representada por su presidenta, Eugenia García Alba, es una entidad de ámbito nacional dedicada al apoyo integral de las personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias. Su actividad se centra en el asesoramiento, el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida, con especial atención a las necesidades de las personas cuidadoras.

Por su parte, Alzheimer León, representada por Amor Álvarez Rozas, es una asociación fundada en 1991 y declarada de utilidad pública que desarrolla su actividad en León y su provincia. Entre sus principales líneas de actuación destacan la atención especializada, la formación y el apoyo a cuidadores, la defensa de los derechos de las personas afectadas y la colaboración en iniciativas de investigación y detección temprana.

"La renovación de nuestro Patronato refleja nuestra vocación de apertura y colaboración. Nuestra intención es continuar ampliando esta representación, incorporando también profesionales del ámbito sanitario que contribuyan a estrechar los vínculos entre la atención clínica, el conocimiento científico y la realidad cotidiana de las familias", señala el doctor Pérez Martínez.

Entre las prioridades de la nueva presidencia destaca la puesta en marcha de iniciativas destinadas a mejorar el bienestar emocional y social de quienes cuidan a personas con Alzheimer.

La Fundación trabaja en el desarrollo de un programa híbrido que combinará actividades presenciales y herramientas digitales para combatir la soledad no deseada de los cuidadores. La iniciativa busca generar espacios de encuentro, participación y acompañamiento que contribuyan a prevenir el aislamiento social, la sobrecarga emocional y los síntomas de ansiedad y depresión asociados al cuidado continuado.

"Queremos ofrecer espacios de acompañamiento, apoyo y participación que ayuden a prevenir la sobrecarga emocional, el aislamiento y los síntomas de ansiedad y depresión que con tanta frecuencia acompañan al cuidado prolongado de una persona con Alzheimer", explica el presidente de la Fundación.

Además, la Fundación mantiene abiertas distintas líneas de trabajo con el apoyo de programas de financiación pública, como los del IMSERSO, y acuerdos de colaboración con instituciones académicas.

Entre ellas destaca un proyecto de innovación desarrollado en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, basado en la utilización de inteligencia artificial para crear una herramienta de apoyo a los cuidadores de personas con Alzheimer.

El objetivo es facilitar el acceso a información rigurosa, actualizada y personalizada, adaptada a las dudas y situaciones que pueden surgir durante el cuidado cotidiano de una persona con demencia. "Aspiramos a que puedan acceder a información rigurosa, actualizada y personalizada, adaptada a sus necesidades y a las situaciones concretas que afrontan en el día a día", explica el doctor Pérez Martínez.

La herramienta aspira a ofrecer orientación y acompañamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, como complemento a la atención humana y profesional, sin sustituir el papel de los especialistas ni de las redes de apoyo.