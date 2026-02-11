Francisco Leal Quiñones, de la CUN, asegura que el dolor crónico disfuncional es fisiológico y medible en el cerebro

Archivo - Dolor de cabeza. - PIXELSEFFECT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dolor crónico disfuncional es fisiológico y medible en el cerebro, según el especialista en Anestesia y Reanimación y responsable del Área del Dolor de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) en Madrid, el doctor Francisco Leal Quiñones.

Leal, que ha publicado el libro 'Libérate del dolor' dirigido a personas que viven con dolor persistente, ha querido diferenciar, a través de su obra, entre dolor y daño. "Cuando una persona se somete a pruebas y no aparece una lesión que justifique su dolor, suele sentirse frustrada e incomprendida. A veces, incluso duda de sí misma", ha explicado. Por ello, ha recalcado que el dolor disfuncional "no es exageración ni debilidad", ya que es algo que se puede cuantificar.

Una de las principales causas del dolor crónico es la fibromialgia, que afecta entre al 2 y al 4 por ciento de la población española. En esta patología el sistema nervioso permanece hiperactivado, "como si viviera en un estado continuo de alarma". Esta hipersensibilidad del sistema nervioso hace que el dolor sea "real, intenso y limitante", aunque las pruebas médicas no muestren lesiones estructurales o en algunos pacientes no exista daño físico activo.

Este libro explica que los cambios en el sistema nervioso, la plasticidad neuronal, pueden mantener el dolor en el tiempo si no se actúa de manera adecuada. Según el especialista, el dolor crónico no se resuelve solo con fármacos o infiltraciones, ya que en muchos casos requiere "educación, reprocesamiento del dolor y un abordaje que tenga en cuenta cómo vive la persona, cómo duerme, cómo gestiona el estrés o qué carga emocional arrastra".

Para ello, Francisco Leal se ha apoyado en una visión multidisciplinar del dolor, combinando "tratamiento médico, psicología del dolor, fisioterapia y cambios sostenidos en el estilo de vida". Debido a esto, ha afirmado que "el dolor es un fenómeno complejo y exige respuestas a la misma altura".

'Libérate del dolor' se estructura en torno a siete claves prácticas para "ayudar al paciente a recuperar progresivamente el control sobre su salud". En él, se incluyen pautas de sueño, regulación del estrés, inflamación, la actividad física, el ritmo cardíaco y el cuidado de la energía corporal.

El doctor Leal, para terminar, ha destacado que la consulta es solo el comienzo del proceso asistencial porque "la mejora real de un paciente llega cuando entiende qué le ocurre, pierde el miedo a este tipo de dolor y participa activamente en su proceso".