MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación de Olympia Quirónsalud, Fernando Reyes, ha destacado que fortalecer la musculatura del core mejora la tolerancia a la carga y protege la columna, de forma que el movimiento es fundamental en la recuperación de pacientes con dolor de espalda y en la prevención de recaídas.

Reyes ha comentado que el tratamiento conservador, basado en técnicas no quirúrgicas y mínimamente invasivas, es la primera línea de actuación en la mayoría de pacientes que acuden a consulta por dolor de espalda. En este marco, el ejercicio terapéutico se adapta a las características del paciente y se monitoriza el progreso.

"La mayoría de los dolores de espalda son benignos, pero requieren un diagnóstico adecuado, tratamiento individualizado y la implicación activa del paciente", han indicado desde la Unidad de Espalda de Olympia Quirónsalud, donde se apuesta por un enfoque multidisciplinar que integra Neurocirugía, Traumatología y Rehabilitación, Unidad del Dolor y Fisioterapia en un mismo equipo.

"El abordaje multidisciplinar permite ofrecer la técnica más eficaz en cada momento, con un objetivo común: reducir el sufrimiento y recuperar la funcionalidad en el menor tiempo posible", ha subrayado la neurocirujana Sonia Tejada, especialista de esta unidad.

SOLO EL 1% DE LOS DOLORES TIENEN UNA CAUSA GRAVE

La mayoría de los casos que se atienden actualmente corresponden a problemas musculares y articulares por sobrecarga o procesos degenerativos. De hecho, los especialistas han señalado que solo el uno por ciento de los dolores de espalda obedecen a causas graves como fracturas, tumores o infecciones.

Gran parte de la patología que se observa en consulta es dolor mecánico inespecífico, relacionado con cargas, posturas mantenidas o sedentarismo prolongado. "No significa que la espalda esté dañada, sino que el cuerpo no es capaz de soportar las demandas a las que se somete", han precisado los doctores Iván Ortega e Iván Sánchez, expertos en medicina física y rehabilitación.

Para ofrecer una atención óptima, los especialistas han destacado la importancia de un adecuado diagnóstico, que aunque se apoya en el uso de tecnología de imagen, sigue teniendo como eje central la exploración física y la valoración funcional y biomecánica del paciente.

Entre los diagnósticos que más inquietud generan se encuentran las hernias discales. La mayoría mejoran en un plazo de seis a 12 semanas con tratamiento conservador, requiriendo cirugía solo ante signos de alarma como pérdida progresiva de fuerza o compromiso neurológico.

"Cuando existe compresión de un nervio o de la médula es necesario intervenir para evitar daño irreversible. En ausencia de ese compromiso, siempre valoramos primero opciones conservadoras", ha explicado Sonia Tejada.

TRATAMIENTO

Después del diagnóstico, viene el tratamiento que, en un inicio, es convervador, mientras que para casos en los que el dolor persiste más allá de tres a seis meses, convirtiéndose en crónico, existen distintas opciones.

En concreto, el responsable de la Unidad del Dolor de Olympia Quirónsalud, Agustín Mendiola, médico especialista en Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor, ha explicado que en la actualidad existen múltiples opciones terapéuticas como técnicas intervencionistas guiadas por imagen, radiofrecuencia y procedimientos biológicos orientados a la reparación tisular o la ozonoterapia, e incluso técnicas avanzadas como la estimulación medular en casos complejos.

"Las infiltraciones guiadas por imagen (ecografía o fluoroscopia) permiten una mayor precisión y seguridad, al asegurar que el tratamiento se aplica directamente sobre la estructura responsable del dolor", ha destacado.

En cuanto a la prevención de recaídas, los expertos han advertido que el sedentarismo prolongado, el estrés, la falta de descanso y los malos hábitos de vida influyen directamente en la salud de la espalda. Por ello, han comentado que el abordaje preventivo no se limita a tratar la estructura, sino que incorpora una visión biopsicosocial.

"Como mi espalda está débil, vamos a fortalecerla", han resumido para explicar el cambio de mentalidad que intentan transmitir a los pacientes. De este modo, han insistido en que la recuperación no termina cuando desaparece el dolor, sino que se debe mantener ejercicio de fuerza dos o tres veces por semana, combinarlo con actividad aeróbica y evitar el reposo prolongado.