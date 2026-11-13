El Foro Español de Pacientes reclama reducir las listas de espera sanitarias un 30% en tres años

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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Español de Pacientes (FEP) reclama reducir las listas de espera sanitarias al menos un 30% en los próximos tres años, mediante un plan de acción que contemple medidas concretas, seguimiento de resultados y una mayor coordinación entre los recursos disponibles.

Esta es una de las principales propuestas del decálogo que la organización ha elaborado ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de que las formaciones políticas asuman estas prioridades sanitarias a la acción legislativa y ejecutiva.

"Necesitamos un plan de choque similar al que se realiza cuando la lista del paro sube. En esos casos, hay presupuesto para ayuda, coordinación entre administraciones y una concienciación política con el problema. Queremos lo mismo para los millones de pacientes que ven cómo se deteriora su salud por los retrasos en consultas, diagnósticos o intervenciones quirúrgicas", explica Andoni Lorenzo, presidente del Foro.

El documento recoge otras nueve prioridades para responder a algunos de los principales desafíos del sistema sanitario, entre ellos las desigualdades territoriales, el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas y las dificultades de acceso a la innovación.

En relación a la reducción de las desigualdades territoriales, el Foro defiende reforzar el carácter vinculante de los acuerdos y resoluciones del Consejo Interterritorial del SNS en los ámbitos que afectan al acceso efectivo a terapias, tratamientos y prestaciones. Asimismo, propone sustituir los enfoques basados en clasificaciones territoriales por modelos que favorezcan la identificación, el intercambio y la adopción de buenas prácticas entre comunidades autónomas.

Por otro lado, el decálogo también pone el foco en la necesidad de adaptar la organización sanitaria a los cambios demográficos y epidemiológicos de España. Para ello, propone incorporar especialistas en geriatría a Atención Primaria y a los centros de salud, con el fin de mejorar la atención a una población cada vez más envejecida y con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y pluripatología.

En esta misma línea, reclama el desarrollo de una cartera integral de servicios para la salud de las mujeres que contemple sus necesidades a lo largo de todo el ciclo vital, más allá de la salud sexual y reproductiva. Entre las áreas prioritarias señala la cronicidad, la salud mental, las enfermedades con impacto diferencial en la población femenina y las necesidades asociadas al envejecimiento. Para avanzar en este ámbito, considera necesario reforzar y reactivar el Observatorio de Salud de las Mujeres.

La organización también plantea intensificar el papel asistencial de las oficinas de farmacia comunitaria, integrándolas en un modelo de atención sanitaria de proximidad. A ello suma la necesidad de acelerar los procedimientos de segunda opinión médica, garantizando tiempos de respuesta homogéneos y condiciones de acceso equitativas en todo el territorio nacional.

Otra de las prioridades del documento es culminar la tramitación de la Ley de Organizaciones de Pacientes, retomando los consensos ya alcanzados y evitando reiniciar un proceso ampliamente trabajado. El Foro considera "fundamental" que esta norma reconozca jurídicamente a las organizaciones de pacientes, establezca un registro específico y garantice un modelo de financiación transparente, público y estable.