El Foro Español de Pacientes incorpora a Raquel Sánchez como nueva directora

Imagen de la nueva directora del Foro Español de Pacientes, Raquel Sánchez. - FORO ESPAÑOL DE PACIENTES

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro Español de Pacientes (FEP) ha incorporado como nueva directora a la abogada especializada en Derecho Sanitario Raquel Sánchez, un nombramiento con el que la entidad afirma reforzar su profesionalización y su solvencia técnico-jurídica.

Según informa, este nombramiento consolida su posición en el sector sanitario como agente "esencial" y "principal interlocutor" ante las administraciones públicas y las instituciones sanitarias nacionales, europeas e internacionales.

"El FEP refuerza su papel como actor imprescindible en la definición de políticas públicas sanitarias y en la defensa de los derechos de los pacientes, en un momento clave para el Sistema Nacional de Salud y para el movimiento asociativo", añade el Foro.

El Foro subraya que Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico-sanitario, tanto en la Administración pública como en el sector privado. Así, afirma que aporta una "sólida experiencia" en gobernanza, regulación y representación institucional.

"El papel que ha ejercido como vicepresidenta del Foro y presidenta de una organización nacional de pacientes crónicos afianza su conocimiento del movimiento asociativo y su capacidad para trabajar con la Junta Directiva del FEP en esta nueva etapa de fortalecimiento, profesionalización, solvencia jurídica y refuerzo de la incidencia política", añade.

El Foro destaca que la nueva directora asume desde este mes el cargo con el objetivo de modernizar la organización, impulsar la solvencia técnica y jurídica y proyectar al FEP como referente en transparencia, ética y buen gobierno.

"El FEP debe responder a los retos actuales de la sanidad y a los importantes cambios regulatorios que Europa le exige a nuestro Sistema Nacional de Salud. Damos un paso adelante con una estrategia más sólida, más técnica y orientada al impacto real en la vida de los pacientes", ha manifestado el presidente del FEP, Andoni Lorenzo.

El pasado mes de febrero Lorenzo fue nombrado de nuevo presidente con el apoyo unánime de sus asociaciones. Así, la Federación sostiene que emprende un nuevo modelo de gestión, impulsando los procesos de comunicación, la capacidad técnica y las alianzas estratégicas con instituciones sanitarias, sociedades científicas y organizaciones internacionales y europeas relacionadas con la salud.

"Las asociaciones necesitan una representación sólida y rigurosa, y nuestro compromiso es estar a la altura de ese mandato. Como voz de la ciudadanía en materia de salud el FEP debe ser oído en todos los ámbitos y participar de forma permanente en la construcción de las políticas de salud", finaliza Lorenzo.