Imagen de la reunión del Foro de Atención Primaria. - CESM

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Atención Primaria ha alertado del riesgo que supone cubrir plazas de Medicina Familiar y Comunitaria con médicos sin el título de especialista y ha denunciado que varios servicios de salud autonómicos están recurriendo a modelos de contratación que eluden este requisito para cubrir sus necesidades de personal.

Así se ha pronunciado tras su reunión mensual en la que ha analizado el último informe presentado por el Ministerio de Sanidad en el marco del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

A juicio del Foro, cubrir estas plazas con médicos sin el título de especialista contribuye a "desvirtuar" las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, al tiempo que "desalienta" a quienes optan por formarse en ellas a través del MIR.

Además, advierte de que esta práctica precariza a los profesionales que asumen puestos de especialista sin contar con la titulación requerida. Por ello, reclama que se respeten los criterios formativos y profesionales exigidos para ejercer como médicos de Familia y pediatras en el Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, el Foro de Atención Primaria lamenta que el informe de Sanidad deje fuera a los 6.721 profesionales de Pediatría y otros perfiles que también forman parte habitual de los Equipos de Atención Primaria (EAP).

En este contexto, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPaP) denuncia que el informe incurre en un "sesgo reduccionista e invisibilizador" de esta especialidad, al excluir del análisis a unos profesionales que representan el 17,8 por ciento de los equipos de Atención Primaria. Una crítica que comparte el Foro de Atención Primaria, que considera incomprensible que se deje fuera del estudio a estos especialistas del primer nivel asistencial.

Asimismo, la AEPaP señala que solo el 28 por ciento de los nuevos pediatras trabaja en Atención Primaria, cuando las necesidades son del 60 por ciento. Asimismo, ha denunciado que ,en diversas comunidades autónomas, hasta un 25-30 por ciento de los cupos pediátricos están atendidos por profesionales sin el título de la especialidad.

Las entidades y sociedades integrantes del Foro de Atención Primaria son: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); Organización Médica Colegial (OMC); Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); y Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP) .