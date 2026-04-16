FNETH pone en marcha una iniciativa para promover el bienestar y la inclusión social frente a la soledad no deseada

Archivo - Residencia, anciano, silla ruedas - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KATARZYNABIALASIEWICZ

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) está desarrollando durante 2026 el proyecto 'Redes inclusivas frente a la soledad', con el que personas mayores de 65 años con discapacidad orgánica en España recibirán soluciones innovadoras que favorezcan la autonomía personal, el arraigo comunitario y la permanencia en el entorno habitual, evitando procesos de institucionalización no deseados.

Con este proyecto, presentado a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), se pretende analizar en profundidad la realidad de la soledad no deseada en personas de 65 o más años con discapacidad orgánica en España mediante un estudio piloto de carácter exploratorio que combinará metodologías cuantitativas y cualitativas, permitiendo obtener una visión integral y rigurosa del fenómeno.

Para ello, piden a todas aquellas personas que cumplan los requisitos de tener 65 años o más, vivir con una discapacidad y residir en España rellenen una encuesta. El presente proyecto tiene como finalidad analizar en profundidad la realidad de la soledad no deseada en personas de 65 o más años con discapacidad orgánica en España.

Para ello, la investigación se basará en una encuesta multicanal y entrevistas semiestructuradas. Se aplicarán escalas validadas para medir la soledad y análisis estadísticos para identificar diferencias y correlaciones, así como también se recogerán perspectivas de personas voluntarias. El análisis contemplará variables clave como el género, la edad, la etiología de la discapacidad, el entorno de residencia o el tamaño del municipio, con el objetivo de identificar posibles desigualdades y patrones diferenciados.