Archivo - FNETH lanza un proyecto de acompañamiento, orientación y apoyo para impulsar la autonomía de personas con discapacidad - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) ha anunciado que va a desarrollar, durante este año, el proyecto 'Navegadoras sociosanitarias', a través del que personas con discapacidad recibirán acompañamiento, orientación y apoyo en su acceso a recursos sanitarios y sociales para obtener más autonomía.

Según ha indicado, esta iniciativa, presentada mediante la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), pretende incorporar materiales mejorados y actualizados que profundizan en nuevas dimensiones de la navegación sociosanitaria, adaptándose a las necesidades emergentes de los colectivos destinatarios. Con ello, se da continuidad a la navegadora sociosanitaria, perfil clave en este ámbito.

La labor de esta figura "contribuye a reducir barreras, mejorar la comprensión del sistema y fomentar una atención más equitativa y centrada en la persona", han explicado desde FNETH, al tiempo que han señalado que, en esta nueva edición, entre los principales avances destaca la incorporación de un enfoque específico en juventud, con el objetivo de fomentar la implicación activa de personas jóvenes como futuras navegadoras.

ABORDA SALUD MENTAL Y SEXUALIDAD, ENTRE OTROS ASPECTOS

A su juicio, esta mirada "parte de la importancia de generar vínculos entre iguales: que sean jóvenes quienes acompañen a otras personas jóvenes con discapacidad facilita una comunicación más cercana, accesible y empática". Además, "permite abordar de forma más eficaz cuestiones especialmente relevantes en esta etapa vital, como la Salud Mental, el desarrollo de la autonomía personal, la sexualidad, la adherencia a los tratamientos y la participación social", ha explicado.

Financiado a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, este programa está dirigido tanto a personas que ya han participado en ediciones anteriores como a nuevas incorporaciones interesadas en formarse en este ámbito. Además, para garantizar accesibilidad y conciliación, la formación se desarrollará en formato online.

El itinerario formativo combinará contenidos teóricos con actividades de evaluación continua y contará con el acompañamiento de una persona tutora especializada que guiará el proceso de aprendizaje. Como complemento, se ofrecerá una sesión presencial de carácter voluntario, orientada a reforzar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer la red de apoyo entre participantes.