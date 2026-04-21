¿Fisioterapia o terapia psicológica para el dolor lumbar? Un gran estudio aclara cuál debe ser el primer paso

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo aleatorizado secuencial de asignación múltiple (SMART) de la Universidad de Utah (Estados Unidos) revela que las personas con lumbalgia crónica experimentaron una leve mejoría en su funcionalidad diaria al iniciar el tratamiento con fisioterapia, en comparación con la terapia cognitivo-conductual.

Si bien el alivio del dolor a largo plazo fue similar en los distintos enfoques de tratamiento, las pequeñas diferencias entre los grupos respaldan la fisioterapia como estrategia de tratamiento de primera línea, en consonancia con las guías de práctica clínica para la lumbalgia crónica. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores llevaron a cabo el ensayo OPTIMIZE (Programas de Tratamiento Multidisciplinario Optimizados para el Dolor Lumbar Crónico Inespecífico) para comparar la eficacia de los tratamientos no farmacológicos comunes en personas con dolor lumbar crónico y determinar qué funciona mejor cuando el tratamiento inicial no da resultado.

Realizaron un seguimiento a 749 adultos en tres sistemas de salud entre marzo de 2019 y septiembre de 2023, quienes fueron asignados aleatoriamente a ocho semanas de fisioterapia o terapia cognitivo-conductual. Aquellos que no mostraron mejoría fueron reasignados a un segundo tratamiento, ya sea cambiando de terapia o probando la atención basada en la atención plena.

Tras 10 semanas, los participantes que comenzaron con fisioterapia mostraron una leve mejoría en su función, aunque los niveles de dolor fueron similares entre los grupos. Al cabo de un año, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos de segunda fase.

Los resultados sugieren que la fisioterapia puede ser una opción inicial razonable para el dolor lumbar crónico, pero cambiar de terapia o añadir otras posteriormente podría no modificar los resultados a largo plazo.