La Fisioterapia respiratoria, "clave" para frenar los ingresos hospitalarios por EPOC y mejorar la calidad de vida

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha destacado que la Fisioterapia es "clave" para frenar los ingresos hospitalarios por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se ha convertido en "uno de los grandes retos sanitarios actuales por su prevalencia, su impacto en la calidad de vida de los pacientes y el alto número de hospitalizaciones que genera". Solo en la Comunitat Valenciana, más de 100.000 personas conviven con esta patología respiratoria crónica, una cifra que podría ser mayor debido al infradiagnóstico.

La EPOC provoca una reducción significativa de la capacidad respiratoria, limitando la autonomía ya la calidad de vida de quienes la padecen. La enfermedad se manifiesta principalmente con disnea y tos crónica, provocando además debilidad muscular, alteraciones nutricionales y afectación emocional. Los hospitales valencianos registran una media de 15 ingresos diarios por EPOC, lo que evidencia "su importante carga asistencial".

Se trata de una patología compleja que dificulta las tareas cotidianas y que, en fases avanzadas, requiere soporte con oxigenoterapia, señalan desde el Colegio, que recuerda también que estos pacientes presentan "mayor riesgo de sufrir complicaciones ante infecciones respiratorias leves y una elevada asociación con enfermedades cardiovasculares".

A nivel nacional, las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa de muerte, solo por detrás del cáncer y las patologías del sistema circulatorio, y la EPOC se sitúa como la cuarta causa de mortalidad en el mundo, según organismos internacionales.

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, UNA HERRAMIENTA CLAVE

Por ello, señala que aunque la EPOC no tiene cura, la fisioterapia tiene "evidencia científica y presenta beneficios tangibles, como reducción de la disnea o la mejora en las capacidades físicas". En combinación con hábitos de vida saludables, la eliminación del tabaco, el autocuidado y el apoyo de oxigenoterapia o de ventilación no invasiva en los casos en que proceda, la rehabilitación pulmonar se convierte en un enfoque terapéutico "fundamental" para el abordaje de esta dolencia.

Por ello, desde el ICOFCV recomiendan a las personas con EPOC que "acudan a un fisioterapeuta especializado para una valoración individualizada y que puedan diseñarles un programa adaptado a su estado clínico", subrayan.

Además de sus beneficios clínicos, la fisioterapia resulta "coste-efectiva para el sistema sanitario". En los casos "graves o muy graves", la enfermedad puede "derivar en hospitalizaciones e incluso en intervenciones quirúrgicas". En cambio, la inclusión de fisioterapia respiratoria "reduce las exacerbaciones, disminuye los ingresos hospitalarios y contribuye a un uso más eficiente de los recursos sanitarios".