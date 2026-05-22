La Fisioterapia reduce el absentismo y aumenta la productividad

Archivo - Dolor de cuello. - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Ofrecer servicios de fisioterapia a los empleados de una empresa mejora la salud de las plantillas, reduce el absentismo y aumenta la productividad, según el vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), Pablo Herrera.

Según los especialistas, con estos tratamientos fisioterápicos se previenen lesiones y patologías, se abordan dolencias antes de que se vuelvan graves y se ahorran los costes derivados del absentismo, además de mejorar el ambiente laboral y aumentar el compromiso de sus empleados.

Cada día, más de 1,2 millones de personas en España no acude a su puesto de trabajo por encontrarse de baja médica, según un cálculo de la Fundación Civismo. Los trastornos musculoesqueléticos -dolores de espalda, cuello o extremidades, entre otros- son la principal causa de bajas laborales en España, provocando cerca de la mitad de los casos.

Herrera, en este sentido, ha explicado que las posturas mantenidas durante jornadas largas, movimientos repetitivos, sedentarismo y estrés físico acumulado en trabajos de fuerza son los motivos "más frecuentes" de esos problemas musculoesqueléticos.

La incapacidad laboral permanente suele estar originada por patologías crónicas y degenerativas, muchas de ellas relacionadas con problemas de columna, además de cardiopatías severas, fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades neurológicas y secuelas oncológicas.

32.000 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS ANUALES POR ABSENTISMO

Frente a esta realidad, la Fisioterapia ofrece soluciones que podrían mejorar la salud de las plantillas y, a la vez, reducir de "manera importante" el impacto sobre la economía. De hecho, el absentismo tuvo un coste superior a los 32.000 millones de euros en 2025, según cálculos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

"Los tratamientos fisioterápicos son una herramienta de gran ayuda a la hora de prevenir y reducir el número de bajas laborales. De manera especial, si se trata de situaciones tan frecuentes entre los trabajadores como dolor lumbar y cervical, tendinopatías o el síndrome del túnel carpiano", ha señalado Herrera.

Además, se estima que los tratamientos fisioterápicos pueden disminuir las bajas por trastornos musculoesqueléticos hasta en un 45 por ciento mediante prevención y tratamiento.

En este sentido, un fisioterapeuta puede evaluar el estado de salud de la plantilla y hacer un análisis de los trabajos que se realizan, así como ofrecer tratamientos individuales para tratar patologías.

Asimismo, puede diseñar y aplicar programas de prevención (a través de sesiones de grupo en la empresa, programas de pausas activas, talleres de ergonomía, etc.), así como dar recomendaciones de actividad física fuera del centro de trabajo y hábitos saludables. Pero también puede establecer indicadores sobre la reducción de bajas y el grado de satisfacción de los empleados, entre otras tareas.

EN EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

La inclusión de la Fisioterapia en el síndrome del túnel carpiano -patología muy frecuente en el ámbito laboral- permitiría un ahorro de 240 millones al año al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por cirugías o fármacos, según un estudio elaborado por el CPFCM en colaboración con la consultora PwC.

Según los expertos, los costes sanitarios relacionados con el síndrome del túnel carpiano son elevados y han asegurado que la posibilidad de tratar esta patología con Fisioterapia en determinadas ocasiones, en lugar de con cirugía, ha dado buenos resultados.

Además, el absentismo laboral se ve reducido en más de un 92 por ciento cuando no se utiliza la cirugía e interviene la Fisioterapia. Esto sumaría "un ahorro más" sobre los costes que suponen las bajas laborales de otros 340 millones de euros al año.

Los fisioterapeutas madrileños, a la hora de trabajar en una oficina o teletrabajar, recomiendan cambiar de posición de vez en cuando y no estar más de una hora seguida sentado.

Al mismo tiempo, mantenerse más de seis horas inactivo contribuye a desarrollar diabetes, obesidad, cardiopatías, dolores musculares y articulares. Por ello es necesario programar una serie de pausas y pequeños movimientos durante la jornada laboral.

Otras recomendaciones que permiten aumentar la eficiencia durante la jornada son vigilar la distancia de la pantalla del ordenador y que también resulte cómoda su situación (debe estar frente a la cabeza y a la altura de los ojos, que permita tener el cuello recto) y acodar los brazos en la mesa para teclear, evitando movimientos bruscos y con una buena postura para manejar el ratón.

Por último, han recordado que es aconsejable que la persona que sufra dolores o molestias persistentes a pesar de estas recomendaciones consulte a un fisioterapeuta, ya que son los profesionales cualificados para atender este tipo de dolencias.