La fisioterapia y el fortalecimiento pueden lograr "excelentes resultados" en muchas lesiones de hombro - RUBER INTERNACIONAL

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Traumatología Deportiva y Cirugía Reconstructiva del Hospital Ruber Internacional, el doctor Pablo de la Cuadra, ha afirmado este lunes que la combinación de fisioterapia y fortalecimiento pueden lograr "excelentes resultados" en muchos casos de lesiones de hombro, una de las articulaciones más propensas a sufrir lesiones, especialmente en el manguito rotador.

"En muchos casos, los tratamientos conservadores -fisioterapia y fortalecimiento- logran excelentes resultados. La cirugía se reserva para roturas agudas, traumáticas, o cuando el tratamiento conservador fracasa", ha expresado De la Cuadra.

Tras ello, ha subrayado que la fisioterapia estructurada y adaptada al paciente es uno de los pilares de la recuperación, pues mejora la fuerza, la movilidad y la función del hombro, si bien ha destacado que no existen "protocolos universales" y que cada paciente necesita un programa a medida.

El especialista ha recalcado que los programas supervisados y la educación del paciente sobre su lesión son "esenciales" para prevenir recaídas y evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias; en los casos más severos, en los que el manguito rotador está irreparable o existe artrosis avanzada, la prótesis inversa de hombro se ha consolidado como una alternativa eficaz.

"El diseño de esta prótesis cambia el centro de rotación del hombro y permite que el músculo deltoides asuma parte de la función perdida. Así, el paciente recupera la movilidad y reduce el dolor", ha explicado el doctor.

Esta prótesis se une a diferentes innovaciones como la planificación preoperatoria en 3D, la navegación intraoperatoria, la realidad aumentada y los implantes sin vástago, que permiten una colocación más precisa de los componentes, menor pérdida ósea y una recuperación más rápida.

"La cirugía de hombro ha evolucionado hacia una medicina más precisa, mínimamente invasiva y funcional, centrada en devolver al paciente su calidad de vida y autonomía", ha añadido el doctor De la Cuadra, y ha explicado que la recuperación tras una prótesis inversa de hombro se basa en un protocolo personalizado de doce semanas, con ejercicios pasivos y activos-asistidos que evolucionan hacia el fortalecimiento del deltoides y la estabilidad escapular.

El experto también ha subrayado que la movilización temprana, incluso desde el postoperatorio inmediato, acelera la recuperación sin aumentar las complicaciones; y que adoptar una visión integral permite tratar la causa y no solo la consecuencia.

"La combinación de cirugía precisa, rehabilitación funcional y prevención personalizada ofrece los mejores resultados a largo plazo", ha manifestado.

ORIGEN Y DIAGNÓSTICO

Por otro lado, De la Cuadra ha detallado que la mayoría de las lesiones del manguito rotador tienen un origen degenerativo, aunque también pueden deberse a traumatismos agudos o al sobreuso, y que en esta lesión influyen factores como el tabaquismo, la diabetes, la obesidad o los trabajos manuales intensos, afectando especialmente a personas mayores de 40 años o quienes realizan movimientos repetitivos por encima de la cabeza.

El diagnóstico se basa en combinar historia clínica, exploración física y pruebas de imagen, con la resonancia magnética como una "herramienta esencial" para confirmar el tipo y la extensión de la lesión.

Del mismo modo, ha aseverado que la mayoría de los casos no son graves, pero que un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto "marcan la diferencia" entre una recuperación completa y una lesión crónica.

"El dolor nocturno, la debilidad y la limitación funcional son señales de alerta que deben motivar una consulta médica precoz", ha concluido el doctor De la Cuadra.