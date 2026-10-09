Los fisioterapeutas reclaman mayor presencia en el ámbito de la salud mental

Archivo - Imagen de una mujer mayor recibiendo asistencia por una fisioterapeuta. - MISUQUI - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha destacado los "numerosos beneficios" de la fisioterapia en el abordaje de los problemas de salud mental, aunque ha advertido de que su papel sigue siendo desconocido para gran parte de la población, así como para instituciones sanitarias y universitarias.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, el CPFCM ha resaltado la aportación que el colectivo puede realizar ante un problema que está marcando la agenda sanitaria desde hace años.

En este contexto, el CPFCM ha subrayado que el objetivo de la fisioterapia en salud mental es optimizar y potenciar al individuo mediante la promoción del movimiento funcional, la conciencia corporal y el fomento de la actividad física y el ejercicio.

"Dentro de los equipos multidisciplinares, la fisioterapia promueve la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas que padecen trastornos psiquiátricos, problemas psicosomáticos o de salud mental", ha explicado la decana del CPFCM, Aurora Araújo, recordando que se puede llevar a cabo en Atención Primaria y Comunitaria, y tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio.

Así, Araújo ha indicado que esta área de la fisioterapia está basada en la evidencia científica disponible y permite abordar pacientes de todas las edades, y problemas de salud mental leves, moderados o graves, tanto agudos como crónicos.

"La fisioterapia en salud mental busca proporcionar herramientas a los pacientes para que gestionen mejor su día a día, disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad y aumentando el bienestar tanto físico como emocional. Trabajando desde la parte física se generan muchos beneficios a nivel psicológico", continúa Araujo, que también hace referencia a que la Fisioterapia ayuda a un aumento de la autoestima y autoconfianza.

Además, "en numerosas ocasiones, los trastornos mentales van asociados a síntomas físicos en los que la Fisioterapia también puede mejorar la calidad de vida del paciente", añade la decana del CPFCM, recordando que la profesión aborda diferentes patologías, como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de alimentación, alteraciones de la personalidad y conductas adictivas, entre otras.

Al hilo, ha añadido que las intervenciones fisioterápicas basadas en ejercicio han demostrado reducir los síntomas de depresión, ansiedad y estrés en varios trastornos psiquiátricos. Además, algunos estudios han documentado que intervenciones basadas en ejercicio terapéutico pueden disminuir los síntomas ansiosos en torno al 20-25 por ciento.

Asimismo, el CPFCM ha apuntado que la evidencia científica señala una asociación entre las enfermedades mentales y algunas crónicas, como las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el asma, la epilepsia y el cáncer.

"Las personas con trastornos mentales tienen peor salud física y niveles más bajos de actividad comparados con la población general. Esta relación aumenta en personas con trastorno mental grave, lo que deriva en mayor tasa de ingresos hospitalarios por causas prevenibles y menor esperanza de vida", concluyen desde CPFCM.