Fisioterapeutas instan a promover el acceso a sus servicios en el sistema público de salud

I Foro de Fisioterapia, organizado por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios - Comillas (EUEF). - EUEF

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, Gustavo Paseiro Ares, ha instado a promover el acceso a los servicios de fisioterapia en el sistema público de salud, así como a avanzar en el reconocimiento de las competencias de los profesionales.

Así lo ha expuesto en el I Foro de Fisioterapia, organizado por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios - Comillas (EUEF), que ha reunido a representantes del ámbito universitario, científico y profesional para analizar la evolución de la disciplina y sus perspectivas de futuro.

En este encuetro, Paseiro ha aseverado que, pese a la transformación que ha experimentado la profesión, siguen existiendo desafíos importantes en el ámbito asistencial. En este sentido, ha puesto en valor que foros como este permitan compartir la visión de la universidad, la investigación y la práctica clínica.

Durante la jornada, se han abordado los cambios que han marcado el desarrollo de la fisioterapia, desde su incorporación a la universidad hasta la consolidación de los estudios de Grado, Máster y Doctorado. Asimismo, se ha debatido cómo trasladar ese avance académico y científico a la práctica clínica y a una mejor atención a las necesidades de los pacientes.

Sobre la formación en fisioterapia, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y presidenta de la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de Fisioterapia de las Universidades Españolas, Noelia Moreno Morales, ha subrayado la importante madurez académica, científica y profesional alcanzada.

En su intervención, centrada en los retos actuales del Grado, ha destacado que se deben consolidar los avances conseguidos y, a su vez, adaptar la enseñanza a los cambios científicos, tecnológicos y sociales, manteniendo la calidad de la formación presencial y clínica e impulsando la investigación.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas, Fernando Ramos, ha abordado el papel de las sociedades científicas en la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica, la elaboración de recomendaciones basadas en la evidencia y la mejora de la calidad asistencial.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

El foro también ha dedicado un espacio a la dimensión internacional de la fisioterapia. La profesora titular de la Universidad de Sevilla, secretaria general de la Asociación Española de Fisioterapeutas y vicepresidenta primera de la Región Europea de World Physiotherapy, Carmen Suárez Serrano, ha presentado el trabajo desarrollado en el ámbito europeo en educación e investigación.

En paralelo, el profesor de la EUEF y tesorero de la European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), Pedro Chana Valero, ha explicado las oportunidades de colaboración entre universidades y profesionales que ofrecen las redes europeas de educación superior.

El profesor de la EUEF José Ríos Díaz ha clausurado la jornada con una ponencia centrada en la producción científica española en fisioterapia. En este contexto, ha presentado un análisis de más de 4.000 artículos científicos indexados en 'Web of Science', firmados por un grupo de 86 autores.

El estudio permite examinar el crecimiento de las publicaciones desde mediados de la década de los 2000, coincidiendo con el desarrollo de la formación universitaria de la disciplina, así como los principales temas investigados y la distribución de la producción científica.

El análisis ha servido para plantear una reflexión sobre los criterios utilizados para evaluar la investigación y la importancia de valorar su contribución de forma responsable, tanto en el ámbito académico como en el profesional.