Fiscalía General del Estado ve a la consulta pediátrica de Primaria "un espacio privilegiado" de detección de violencia

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de la Unidad Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Gemma Martín, ha destacado que la consulta de Pediatría de Atención Primaria "es un espacio privilegiado de detección y prevención de la violencia, acoso o maltrato".

"La documentación clínica puede resultar determinante en procedimientos de protección o penales", ha explicado Martín, que ha intervenido en el 22º Congreso de Actualización en Pediatría de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que se está celebrando estos días en Madrid con la participación de más de 700 profesionales.

Como contexto, y a colación de la celebración, este domingo, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, esta sociedad científica ha indicado que, en lo que va de año, dos niños han sido asesinados y otros seis han quedado huérfanos de madre por la violencia machista. Estos son casos extremos -aunque no aislados- y han ido en aumento en los últimos años.

Además, las estadísticas del Ministerio del Interior evidencian un elevado número de denuncias de delitos con víctimas menores de 18 años y el último Informe de la Comisión frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes (CoViNNA), publicado por el Ministerio de Sanidad, identifica un incremento sostenido de las notificaciones de violencia contra estos menores en España en los últimos años.

"La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema de salud pública, no solo social o judicial", ha manifestado la coordinadora de Pediatría de la Dirección Asistencial Oeste del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), la doctora María Ángeles Carrasco, quien ha destacado la obligación de "afrontar decisiones que no se limitan al diagnóstico y al tratamiento, sino que requieren valorar factores sociales y de protección y, cuando proceda, activar un procedimiento mediante la notificación del caso a las autoridades competentes".

La también miembro del grupo de trabajo que elaboró, en 2024, el protocolo de notificación de sospecha de maltrato infantil de la Comunidad de Madrid ha participado, junto a Gemma Martín, en una mesa moderada por la miembro del Comité Organizador de esta cita, la doctora Yolanda Martín. En la misma se ha indicado que el maltrato a menores puede presentarse en forma de negligencia (el tipo más común detectado, con un 41% de las notificaciones, según el Registro Unificado de Maltrato Infantil -RUMI-).

Junto a ello, puede producirse violencia psicológica, física o sexual. El 13% de estas notificaciones proceden del ámbito sanitario y el pediatra de Atención Primaria, como profesional más cercano a las familias, es una figura muy relevante, no solamente para salvaguardar la salud del paciente, sino para determinar un procedimiento penal.

EL MALTRATO INFANTIL ESTÁ "AMPLIAMENTE INVISIBILIZADO"

"El fenómeno del maltrato infantil está ampliamente invisibilizado y, en muchas ocasiones, son los pediatras los que hacen posible que la violencia no pase desapercibida", ha explicado Carrasco, mientras que Gemma Martín ha afirmado que "la actuación del pediatra es clave porque lo que comienza como una consulta sanitaria puede adquirir trascendencia en la jurisdicción de menores o en la de adultos".

Al hilo de ello, esta fiscal ha declarado que la capacidad de detección precoz de este profesional "ante posibles situaciones delictivas", unida a "su labor asistencial", resulta "decisiva para la protección del menor y, en muchas ocasiones, para la acreditación de hechos, pudiendo corroborar clínicamente el testimonio de la víctima". "Esa intervención debe estar siempre guiada por el interés superior del menor como criterio rector", ha añadido.

Por otra parte, en esta reunión se han abordado los conflictos familiares derivados de rupturas con hijos a cargo. Al respecto, estas expertas han señalado la necesidad de que los pediatras se actualicen en aspectos legales, dada la complejidad creciente de las situaciones familiares y sociales.

"En la consulta de Pediatría, cada vez se nos presentan con más frecuencia situaciones de diversa índole con un trasfondo legal, normativo, administrativo, donde el pediatra de Atención Primaria no sabe hasta dónde debe llegar su actuación por obligación, por responsabilidad o por implicación voluntaria", ha explicado Yolanda Martín.

CIBERACOSO

Otro apartado de este encuentro ha sido protagonizado por el seminario 'Ciberacoso: lo que no te cuentas y deberías ver', que ha estado liderado por la directora y profesora del Máster de Protección de Datos de la Universidad Europea de Madrid, Laura Davara. "Resulta absolutamente imprescindible que profesionales del ámbito educativo, sanitario y legal conozcamos no solo el concepto de ciberacoso, sino también sus múltiples manifestaciones", ha declarado.

El objetivo es "poder identificar situaciones de riesgo y orientar apropiadamente a quienes nos consulten y nos pidan ayuda para acceder a recursos especializados", ha continuado, en referencia a, entre otros conceptos, la manipulación de imágenes, creación y difusión de deepfakes, grabación no consentida, suplantación de identidad y difusión de contenido violento en redes sociales.