Fisabio lidera una iniciativa europea para reforzar la seguridad de los cuidados domiciliarios

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VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fisabio, junto con la universidad alemana Hochschule RheinMain, lidera el proyecto europeo 'BetterCare', una iniciativa de la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (Acción COST) que trabaja para mejorar la seguridad de los cuidados prestados en el domicilio y reforzar el apoyo a las personas cuidadoras.

En el marco de este proyecto, se ha celebrado en Helsinki (Finlandia) una reunión internacional en la que 27 especialistas procedentes de 15 países han analizado los principales retos de la atención domiciliaria. Todos ellos han coincidido en la necesidad de establecer medidas para mejorar la seguridad de los cuidados prestados en el domicilio y reforzar el reconocimiento y apoyo a las personas cuidadoras informales en Europa, indica la entidad valenciana en un comunicado.

La reunión ha contado con la participación de representantes de instituciones públicas y privadas, ministerios, agencias nacionales y redes europeas de colaboración. Durante la jornada se ha señalado que la atención domiciliaria presenta necesidades y riesgos específicos que requieren un enfoque diferenciado respecto al ámbito hospitalario.

El investigador de Fisabio y coordinador de la Acción COST, José Joaquín Mira, aboga por "adoptar una perspectiva más centrada en las personas, en la que la seguridad se entienda como el resultado del equilibrio entre las necesidades de las personas dependientes, la capacidad de las personas cuidadoras y el apoyo de los sistemas de salud".

BRECHA ENTRE HOSPITAL Y DOMICILIO

Uno de los principales desafíos identificados en el foro ha sido la brecha de seguridad existente entre el hospital y el domicilio. Mientras que los entornos hospitalarios cuentan con protocolos estructurados, los cuidados en el hogar dependen con frecuencia de información fragmentada y familiares que asumen tareas complejas con un apoyo limitado como la movilidad de la persona cuidada o la detección del deterioro de la persona cuidada.

La reunión también ha puesto el foco en la creciente carga que soportan las personas cuidadoras informales, un peso a que a menudo recae en familiares.

En este contexto, se ha abordado el fenómeno de la "doble victimización", que se produce cuando un incidente prevenible, como un error en la administración de un medicamento, afecta tanto a la persona cuidada como a la cuidadora a nivel físico y emocional (culpa, pérdida de confianza, etc.).

Ante esta situación, los expertos han coincidido en la necesidad de implementar respuestas accesibles y eficaces como el establecimiento de circuitos de actuación ante riesgos en el domicilio, la identificación de profesionales de referencia y puntos de contacto de referencia o cursos de formación práctica para estas personas.