Archivo - FIAPAS reclama una estrategia universal de acceso a prótesis auditivas "sin discriminar a los mayores de 26 años" - OTICON - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), María del Carmen Sacacia, ha reclamado una estrategia universal de acceso a prótesis auditivas "sin discriminar a los mayores de 26 años", edad hasta la que se encuentran financiadas hasta el momento.

Es necesaria "una verdadera estrategia de salud auditiva durante toda la vida", ha manifestado durante la celebración, este miércoles en el Congreso de los Diputados, en Madrid, de la 'Jornada de sensibilización y prevención de la pérdida de audición', organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Audífonos (ANFIA).

A juicio de Sacacia, es preciso "un enfoque integral que incluya prevención", ya que se está "actuando de forma fragmentada". Por tanto, es exigible "un acceso real al tratamiento", llevar a cabo "la cobertura de prótesis auditivas", ha destacado, para añadir que existen "barreras auditivas injustificables en España".

"Las prótesis auditivas no son un lujo, son un producto indispensable para la comunicación", ha continuado, tras lo que ha insistido en que es "esencial" que "el Sistema Nacional de Salud (SNS) aborde la prestación en términos de universalidad". "La salud auditiva requiere de diálogo entre todos los agentes implicados y el compromiso de los poderes públicos", ha aseverado.

Además, la máxima representante de FIAPAS ha declarado que "los audífonos y, cuando procede, los implantes permiten mantener la conexión con el entorno" para "participar en la vida". Por contra, "cuando una persona no cuenta con los recursos adecuados, como audífonos e implantes, empieza a desconectarse progresivamente" en lo que es un aislamiento "no elegido", ha explicado.

ANFIA PRESENTA EL 'LIBRO BLANCO DE LA SALUD AUDITIVA 2026' PARA LLEVARLA AL DEBATE PÚBLICO

En este contexto presentado por Sacacia, ANFIA ha presentado el 'Libro Blanco de la Salud Auditiva 2026', a través del que ha llevado la misma, "por fin, al debate público" tras ser, "durante demasiado tiempo, la gran olvidada de las políticas del bienestar", tal y como ha puesto de manifiesto su presidenta, Sandra Salobral.

En la actualidad, se está viviendo "un cambio de paradigma", ha destacado. "Sentimos la imperiosa obligación de divulgar la importancia y concienciar sobre las graves consecuencias ante la pasividad de las primeras señales", ha subrayado.

Salobral ha recordado que "la pérdida auditiva es un factor determinante en la salud integral y la calidad de vida". Así, ha subrayado que, "en la infancia", es "clave en el desarrollo"; mientras que, en "la etapa adulta", afecta "a la inserción social y laboral"; y "en la vejez", esta "agrava la soledad, la dependencia y el deterioro cognitivo".

"Cuidar la audición es proteger el cerebro y la conexión con el mundo", ha continuado, tras lo que ha añadido que, por ello, la salud auditiva debe entrar "en la agenda pública". "La hipoacusia requiere una alianza estratégica", ya que "el bienestar auditivo debe dejar de ser una responsabilidad individual para ser colectiva", ha explicado.

En consonancia con ese mensaje de Salobral de que "cuidar la audición es fortalecer la cohesión social", el asesor de políticas sociosanitarias de la consultora Political Intelligence, Santiago Cervera, ha manifestado que "la salud auditiva es condición básica para la vida en común".

LA FALTA DE AUDICIÓN AFECTA A LA PERSONALIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Esta "incide en elementos fundamentales de la personalidad y de la capacidad de integración social", y es que, "sin audición, la vida cotidiana se deteriora de forma progresiva e irreversible", ha proseguido. Sin embargo, este es "un problema muy poco visible" y ello pese a que "afecta a millones de personas", ha apuntado.

Cervera, que ha rechazado "el estigma" asociado a esta condición, ha señalado que el Libro Blanco presentado busca ofrecer "una mirada completa" y "generar ese efecto palanca, generar ese cambio". "La audición es inequívoca condición para la igualdad", ha declarado al respecto, por lo que ha reclamado que sea "tomada como prioridad pública y responsabilidad compartida".

Ahondando en la relevancia de los audífonos, la audióloga protésica y divulgadora, Raquel Llorente, ha afirmado que estos no deben quedarse "en un cajón", ya que "un audífono bien adaptado no tiene que molestar, no tiene que doler". Estos dispositivos "son un centro de comunicación para estas personas", ha indicado, por su parte, el vicepresidente de ANFIA, José Luis Otero.

"Los audífonos son efectivos", ha enfatizado el presidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA), Francesc Carrero, mientras que el gerente de la asociación convocante, Juan Menéndez-Tolosa, ha apuntado que los fabricantes tienen "una solución a un problema", por lo que ha reclamado que haya "debate" en torno a la salud auditiva.

También han participado en esta cita la neurofisióloga clínica y Doctora en Neurociencias, la doctora Estela Lladó-Carbó, quien ha explicado que "la hipoacusia es la primera causa tratable de prevención del deterioro cognitivo". Existe "una evidencia científica encima de la mesa tan real y contrastada que no hacer nada sería un delito", ha subrayado en relación con los audífonos.

Por último, han intervenido el secretario de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, Rafael Belmonte, que ha señalado que es necesario "garantizar la salud auditiva", y su homóloga, María Sainz, que ha agradecido la "llamada de atención" que representa el Libro Blanco.

Junto a ellos, han participado la paciente y miembro de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASIÓN), Yadyra Lucía Acosta; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid (FAPA Giner de los Ríos), María del Carmen Morillas; y el presidente de la Asociación Española de Audiología (AEDA), José Luis Blanco.