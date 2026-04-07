FIAPAS pide impulsar una estrategia integral de salud auditiva en España

Imagen de FIAPAS por el Día Mundial de la Salud. - FIAPAS

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que desarrollen e implementen una estrategia integral de salud auditiva coordinada, basada en el enfoque de derechos y que contemple todo el ciclo vital de las personas.

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril, la Confederación ha destacado que la estrategia debe englobar la prevención, la detección precoz, el tratamiento audioprotésico, la intervención logopédica, el apoyo a las familias y la accesibilidad auditiva, así como el acceso a la información y a la comunicación, a lo largo de todas las etapas de la vida.

Para FIAPAS, la prevención constituye el primer paso. Así, alerta sobre los efectos nocivos e irreversibles de la exposición continuada a niveles elevados de ruido, especialmente entre la población joven, debido al uso intensivo de dispositivos electrónicos de audio personales y la creciente presencia de entornos ruidosos.

Además, señala que los efectos en la audición son permanentes y se producen de manera progresiva y sin darse cuenta. "Promover campañas de concienciación y fomentar hábitos saludables de escucha desde edades tempranas resulta esencial para reducir el impacto futuro de la pérdida auditiva", agrega.

La Confederación subraya que, junto a la prevención, la detección precoz debe consolidarse como una prioridad permanente. En este sentido, indica que identificar la sordera de forma temprana es determinante para garantizar el desarrollo del lenguaje y la comunicación, el aprendizaje en la etapa escolar, así como para evitar a cualquier edad las dificultades de comunicación e interacción social.

En este contexto, FIAPAS valora positivamente la reciente aprobación en comisión en el Senado de una moción para impulsar la detección de la sordera a lo largo de toda la infancia, un avance que, a su jucio, debería traducirse en medidas concretas. "No obstante, esta detección no puede limitarse a las primeras etapas de la vida: es imprescindible extenderla también a la edad adulta y, especialmente, a las personas mayores, donde la pérdida auditiva tiene un fuerte impacto en la autonomía, la participación social y el envejecimiento saludable", detalla.

TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDAD

FIAPAS afirma que el acceso al tratamiento audioprotésico sigue siendo otro de los grandes desafíos. "Garantizar una cobertura por parte del Sistema Nacional de Salud pública suficiente, equitativa y homogénea en todo el territorio, así como reducir las barreras administrativas, es fundamental para asegurar que todas las personas puedan beneficiarse de audífonos, implantes y otros recursos que favorecen su autonomía y calidad de vida", apunta.

Asimismo, considera que la accesibilidad auditiva a la información y a la comunicación debe ser entendida como una condición imprescindible para la inclusión. "Es necesario eliminar las barreras de acceso a la información y a la comunicación en los entornos sanitarios, educativos, laborales y sociales mediante el uso de productos de apoyo a la audición, sistemas de bucle magnético, micrófonos remotos o subtitulado que permitan la participación plena de las personas con sordera", añade.

Además, resalta que la intervención logopédica precisa para la rehabilitación auditiva y la intervención en el lenguaje resulta esencial que se contemple en todo el proceso, con la orientación y el apoyo a las familias en todos aquellos momentos que se precise.