FERO Cáncer recuerda que la prevención frente al melanoma debe mantenerse todo el año, no solo en verano

Archivo - FERO Cáncer recuerda que la prevención frente al melanoma debe ejercerse todo el año y no solo en verano - BISERKA STOJANOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de FERO Cáncer, Marta Cardona, ha señalado que la prevención frente al melanoma debe mantenerse todo el año y no solo en verano, por lo que ha recordado que el próximo final de esta estación no debe conllevar un relajamiento de las medidas en este sentido.

"Detectarlo precozmente es fundamental", ha manifestado en relación con este tipo de cáncer, motivo por el que ha animado a prestar atención a la piel durante la vuelta a la rutina "y observar posibles cambios". "La autoexploración y la consulta con un especialista ante la aparición de lesiones sospechosas o cambios en lunares son herramientas importantes para favorecer un diagnóstico precoz", ha declarado.

Cardona, que ha expuesto que la incidencia del melanoma ha aumentado en los últimos años, ha señalado que las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) muestran que en España se diagnosticarán 8.074 nuevos casos en 2026. Ante ello, ha destacado también la importancia de la investigación.

"El melanoma es un buen ejemplo de cuánto ha cambiado el abordaje de un cáncer gracias a la investigación continuada", ha afirmado al respecto, para añadir, no obstante, que es necesario seguir en esta línea "para entender mejor la enfermedad y desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas para los pacientes".

Por ello, ha pedido "la implicación de la sociedad", y es que la investigación "necesita recursos y continuidad". "Sumarse a FERO Cáncer es también formar parte del impulso que permite que la investigación siga avanzando", ha destacado en un momento en el que el conocimiento de la biología del melanoma, el desarrollo de la inmunoterapia y de las terapias dirigidas y una caracterización cada vez más precisa de los tumores han permitido mejorar significativamente las opciones disponibles para muchos pacientes.

RETOS CIENTÍFICOS

"Aun así, siguen existiendo importantes retos científicos, especialmente en los pacientes que desarrollan resistencias a los tratamientos o enfermedad metastásica", ha explicado, para poner de relieve ante ello proyectos como uno patrocinado por AndBank a través de una 'Beca FERO Cáncer para jóvenes investigadores' y liderado por la miembro del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC, CSIC-Universidad de Cantabria), la doctora Berta Casar.

Este trabajo ha permitido desarrollar un test de diagnóstico 'in vitro' para identificar qué pacientes son mejores candidatos a recibir una combinación específica de tratamientos frente al melanoma metastásico. Así, ha mostrado el valor predictivo del biomarcador estudiado y ha dado lugar al desarrollo de una nueva herramienta diagnóstica.

Por su parte, la integrante del Instituto de Neurociencias CSIC-Universidad Miguel Hernández (UMH) de Alicante, la doctora Berta Sánchez-Laorden, ha dirigido un estudio patrocinado por Sol Daurella mediante otra 'Beca FERO Cáncer para jóvenes investigadores', el cual ha abordado las metástasis cerebrales asociadas al melanoma.

Los resultados de esta investigación, publicados en 2025 en la revista especializada 'Cancer Cell', han expuesto en modelos preclínicos que la reprogramación de la microglía -las células inmunitarias residentes en el cerebro- activa la respuesta inmunitaria frente a las metástasis cerebrales y potencia la eficacia de la inmunoterapia.