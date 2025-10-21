Fenin pide apoyo institucional para hacer frente a los desafíos de las tecnologías sanitarias a nivel regulatorio

De izquierda a derecha: Marc Pérez, presidente de Fenin Cataluña; Jorge Huertas, presidente de Fenin; Isabel Muñoz, directora general de INGESA; Lluis Moreno, vicepresidente de Foment del Treball; y Pablo Crespo, secretario general de Fenin. - FENIN

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha pedido este martes apoyo institucional para hacer frente a los desafíos del sector a nivel regulatorio, económico y empresarial.

Así se ha pronunciado durante el Encuentro Anual del Sector de Tecnología Sanitaria de Fenin, en el que ha señalado la necesidad de desarrollar un marco normativo diferenciado para las tecnologías y productos sanitarios o apostar por la autonomía estratégica abierta que favorezca la industrialización y capacidad productiva local, lo que permitiría "explotar todo el potencial" que ofrece la industria.

El director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Ignasi Belda, ha abordado la repercusión de las actuales normativas de la IA y los plazos de adaptación en el ámbito sanitario.

Por su parte, la jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Carmen Ruiz Villar, ha expuesto que la agencia se encuentra supervisando la correcta implementación de la IA en Sanidad, con especial foco en la identificación del uso de 'software' y algoritmos basados en IA no certificados en hospitales y centros de salud nacionales.

El presidente de Fenin, Jorge Huertas, ha abogado por aumentar la colaboración público-privada para identificar las necesidades de renovación tecnológica de hospitales y centros de salud, trabajar en el buen desarrollo de los acuerdos marco y asentar una "cultura de la inversión" en tecnología sanitaria.

"Este sector mantiene su compromiso a pesar del complicado contexto económico, productivo y, ahora, también geopolítico al que se enfrenta. Los pacientes siguen accediendo a la tecnología que necesitan a pesar de que el 21 por ciento de nuestras compañías presentaron resultados negativos en 2023", ha destacado.

Tras ello, ha recordado que la industria contribuye no solo a mejorar la salud y el bienestar de la población, sino que también permite al país avanzar mediante la generación de más de 54.000 empleos directos de calidad y estables, y una inversión de más de 245 millones de euros anuales en I+D+i.

De forma parecida se ha pronunciado el vicepresidente de la empresarial catalana Foment del Treball, Lluis Moreno, quien ha subrayado que la tecnología sanitaria es "esencial" para el sistema sanitario, para el progreso económico, para la innovación y para el empleo de calidad.

Tras ello, ha instado a tomar medidas como establecer una fiscalidad que "incentive" la inversión en vez de "penalizarla", así como políticas que reduzcan la burocracia, recuperar la indexación de los contratos públicos al IPC y apostar por una "auténtica autonomía estratégica" que garantice la viabilidad del sector.

La directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz, ha manifestado que la tecnología sanitaria es un componente estratégico de la "eficiencia y modernización" del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que el Ministerio de Sanidad mantiene su "apuesta inequívoca" por ofrecer estas tecnologías al SNS.

"Esta apuesta se viene consolidando en las estrategias de renovación tecnológica como los planes INVEAT y Amat-i. Estas inversiones han permitido avanzar en la mayor calidad y equidad en el SNS y reducir la brecha tecnológica entre comunidades, resultando en técnicas menos invasivas, más certeras, mejores diagnósticos y tratamientos, todo en beneficio de los pacientes", ha agregado Muñoz.