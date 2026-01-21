Fenaer solicita a Sanidad que los pacientes respiratorios sean considerados de riesgo en la vacunación del VRS

Archivo - Imagen del primer participante en los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 BNT162, que están desarrollando Pfizer y BioNTech - BIONTECH - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ante el aumento esta temporada de contagios y hospitalizaciones por infección por del virus respiratorio sincitial (VRS) de pacientes respiratorios, la Federación Española de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) solicita al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Sanidad de las CCAA e que los pacientes con EPOC y otras enfermedades respiratorias crónicas entre los grupos de riesgo en la vacunación del VRS.

"Las personas con EPOC y con otras enfermedades respiratorias crónicas están sufriendo esta temporada y de forma muy intensa el impacto del virus respiratorio sincitial, con un aumento de hospitalizaciones que no podemos ignorar", señala Mariano Pastor, presidente de Fenaer.

En su opinión, es necesario que las autoridades sanitarias aborden "una revisión serena, pero urgente, de los grupos de riesgo de la vacuna frente al VRS, para que las personas con EPOC y otros pacientes respiratorios queden claramente protegidos como colectivo vulnerable".

"Proteger a estos pacientes no es solo una cuestión de equidad, sino también de eficiencia: cada exacerbación grave que se evita es un ingreso menos, una cama de hospital disponible y, sobre todo, una oportunidad de preservar calidad de vida y evitar declive de la función pulmonar y desenlaces fatales", afirma, poniendo a Fenaer a disposición del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas y de las sociedades científicas para aportar la visión de los pacientes en la revisión de las recomendaciones de vacunación frente al VRS.

La Federación insiste en que la inclusión de los pacientes respiratorios, y especialmente de las personas con EPOC, en los grupos de riesgo "es una medida de salud pública de alto impacto potencial y plenamente alineada con la evidencia científica disponible", apunta Pastor.

Así, recuerdan que diversos estudios han demostrado que el VRS es una causa muy importante de exacerbaciones agudas de EPOC y de otras enfermedades de la vía aérea, con tasas de hospitalización claramente superiores en personas con EPOC y asma frente a la población sin estas patologías.

Además, la infección por VRS en adultos mayores y en pacientes con neumopatía crónica se asocia a neumonía, insuficiencia respiratoria y necesidad de cuidados intensivos, con tasas de mortalidad hospitalaria que pueden alcanzar varios puntos porcentuales.