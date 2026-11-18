MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) ha reclamado impulsar el diagnóstico precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) mediante la realización de espirometrías en Atención Primaria y reforzar la información a la ciudadanía para que reconozca sus señales de alerta.

Así se ha mostrado en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que se celebra este miércoles. Impulsar la espirometría en Atención Primaria es una petición que forma parte de la campaña '3 de cada 4 no lo saben', que la Federación desarrolla del 15 al 21 de noviembre para visibilizar el infradiagnóstico y animar a las personas con síntomas a consultar a su médico.

En este contexto, Fenaer recuerda que, según el estudio 'EPISCAN II', la EPOC afecta al 11,8 por ciento de la población mayor de 40 años en España, y el 74,7 por ciento de quienes la padecen no han sido diagnosticados. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro personas con EPOC desconocen que tienen la enfermedad. Así, subraya que el diagnóstico tardío hace que muchos pacientes lleguen a la consulta cuando ya han perdido capacidad pulmonar y calidad de vida.

"No podemos aceptar que tres de cada cuatro personas con EPOC sigan sin saber que la tienen. Detrás del infradiagnóstico hay personas que adaptan su vida a la falta de aire sin conocer qué les ocurre. Necesitamos hacer visible esta realidad y convertir el diagnóstico precoz en una prioridad", ha señalado el presidente de Fenaer, Mariano Pastor.

La campaña pone el foco en síntomas que con frecuencia se pasan por alto, como la sensación de ahogo al subir escaleras o caminar deprisa; tos frecuente; expectoración o flemas de forma habitual; y catarros o bronquitis que se repiten. Fenaer recuerda que estas señales cobran especial importancia en personas fumadoras o exfumadoras, y en quienes han estado expuestas durante mucho tiempo a humos, polvo, gases o vapores.

FACILITAR EL DIAGNÓSTICO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

La Federación sitúa la espirometría en Atención Primaria entre sus principales reivindicaciones para esta jornada, y vincula esta demanda con la necesidad de que las personas reconozcan los síntomas y den el paso de solicitar una valoración médica. "Pedir a la población que consulte es solo una parte de la respuesta. La otra es que, cuando una persona acuda por síntomas compatibles, encuentre un sistema preparado para estudiarlos. Reivindicamos una atención primaria con medios y capacidad para impulsar el diagnóstico mediante espirometría", afirma Pastor.

En concreto, Fenaer pide que todos los centros de Atención Primaria dispongan de espirómetros y los utilicen. También reclama que se promueva la enfermería especializada en patología respiratoria, y más financiación para los tratamientos de deshabituación tabáquica. La Federación incide además en la necesidad de información pública para que los síntomas no se confundan con el envejecimiento o se atribuyan sin más al tabaco.

"Se trata, por lo tanto, de una doble llamada: a la ciudadanía, para que no reste importancia a las dificultades respiratorias, y al sistema sanitario, para facilitar el proceso diagnóstico", añaden desde la Federación.

"NO ES NORMAL. PUEDE SER EPOC"

Por otra parte, Fenaer cuestiona la normalización de los síntomas, que acaban generando retrasos en la consulta y en los diagnósticos. Así, explica que expresiones como 'son los años', 'es por fumar' o 'es un catarro mal curado' pueden hacer que muchas personas convivan durante años con la falta de aire, la tos o las flemas sin consultar.

"Que una persona haya fumado o esté cumpliendo años no es motivo para asumir que debe acostumbrarse a respirar peor. Queremos romper esa resignación: la tos habitual, las flemas o el ahogo merecen atención y una explicación", subraya el presidente de Fenaer.

La Federación remarca también el papel de familiares y personas cercanas, que a menudo son las primeras en notar que alguien se fatiga más o tose con frecuencia. Fenaer las anima a ayudar a reconocer estos cambios y a animar a consultar al médico.