La FEH y la AEEHH advierten del aumento de la mortalidad por cáncer de hígado y reclaman reforzar la prevención

Archivo - Imagen de recurso de una representación de un hígado. - NADZEYA HAROSHKA/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española del Hígado (FEH) y la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) han advertido del previsible aumento de la mortalidad por cáncer de hígado y han reclamado reforzar la prevención y el diagnóstico precoz.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Hígado, las organizaciones subrayan que controlar factores de riesgo resulta "vital" frente a un tumor que afecta en España a unos 6.600 nuevos pacientes al año, mayoritariamente varones, con 5.100 hombres frente a 1.504 mujeres.

La AEEH recuerda que las estimaciones internacionales prevén un aumento de casos y muertes de más del 50 por ciento para 2040 si no se actúa, teniendo en cuenta que actualmente solo el 50 por ciento de los casos en España se detectan en estadios iniciales.

La asociación subraya que un 85 por ciento de los pacientes con cáncer de hígado presentan cirrosis asociada, y en esta población se recomienda implementar programas de detección precoz mediante una ecografía abdominal semestral. Además, señala que la la cirrosis conlleva un alto riesgo de desnutrición y sarcopenia (pérdida de masa muscular), afectando a 4 de cada 10 pacientes y empeorando su supervivencia.

Ante esto, los expertos recuerdan las pautas nutricionales clave. La primera es la ingesta proteica, ya que, en pacientes con cirrosis, se aconsejan 1,5 g de proteína por kilo de peso corporal (105 g diarios para un paciente de 70 kg). La segunda es fraccionar comidas y realizar entre 3 y 5 tomas diarias, incluyendo un tentempié antes de dormir para evitar la pérdida muscular.

"Estos parámetros nutricionales debemos individualizarlos a nuestro paciente en particular, pero es clave entender que, si bien no existen dietas milagrosas contra el cáncer hepático, es fundamental una buena nutrición desde el momento cero del abordaje porque va a facilitarnos mejores resultados", ha explicado Ezequiel Mauro, especialista en cáncer de hígado en la Unidad de Hepatología de Investigación Traslacional en Cáncer Hepático del IDIBAPS del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del comité científico de la AEEH.

En este contexto, la AEEH ha reclamado impulsar el Plan Nacional de Salud Hepática 'Reto 2032', con el objetivo de potenciar los programas de cribado para lograr diagnósticos precoces y abordajes terapéuticos potencialmente curativos.

Además, pide mejorar la identificación temprana del riesgo e implementar políticas públicas efectivas para prevenir la obesidad, el consumo de alcohol y las hepatitis virales.

SITUAR EL BIENESTAR DEL PACIENTE EN EL CENTRO DEL SISTEMA SANITARIO

Por su parte, la FEH, como entidad representativa de las personas con enfermedades hepáticas y sus familias, ha remarcado la importancia de situar el bienestar y las necesidades reales del paciente en el centro del sistema sanitario.

A lo largo de este mes y en el marco de sus jornadas formativas y de visibilización, la FEH destaca que ha reforzado su compromiso con los pacientes a través de varios ejes clave. En primer lugar ha mostrado su compromiso con la prevención y el diagnóstico precoz, así como el apoyo integral y acompañamiento.

Además, la federación ha reivindicado la igualdad de oportunidades para que todos los pacientes, independientemente de su lugar de residencia o condición socioeconómica, accedan en condiciones de equidad a una atención médica especializada y de calidad.

Por último, señala que la actividad física adaptada y el autocuidado cotidiano durante el proceso de la enfermedad son herramientas fundamentales para mantener la autonomía personal, preservar la fuerza y afrontar mejor los tratamientos.