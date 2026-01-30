La FEFCI presenta el robot de telepresencia AV1 para garantizar la continuidad educativa de los alumnos con cáncer

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil presenta el robot AV1. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE CÁNCER INFANTIL

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El robot de telepresencia AV1, herramienta que permite garantizar el derecho a la educación y la continuidad escolar de los menores durante los periodos más complicados del cáncer, ha sido presentado por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI), junto a la Fundación STEM con ZOE y la empresa tecnológica noruega No Isolation.

Este robot permite que los menores con ausencias escolares prolongadas puedan asistir a clase de forma remota, participando en las actividades del aula y manteniendo el vínculo con sus compañeros. El alumnado puede controlar el dispositivo desde su domicilio u hospital y "puede interactuar con su entorno educativo en tiempo real", para evitar el aislamiento del paciente.

El embajador de Noruega en España, Lars Andersen, que ha clausurado el acto, ha destacado su compromiso "con la innovación social, la inclusión educativa y la protección de la infancia. También ha subrayado el valor de las soluciones tecnológicas al servicio de los derechos fundamentales.

El presidente de la Fundación STEM con ZOE, David Moreno, ha señalado que este proyecto demuestra que la tecnología "puede generar un impacto real y positivo en la vida de los menores y sus familias" si se pone al servicio de las personas.

Por su parte, la representante de No Isolation, Natalia Ñancupil, ha asegurado que "pertenecer es tan importante como aprender", y es por eso que desde su empresa han diseñado AV1, para acompañar a los colegios para que "la continuidad social y emocional del alumnado sea una prioridad". "Lo más transformador de AV1 es que permite que una enfermedad no marque toda la trayectoria de un estudiante. Si puede seguir en clase y cerca de sus amigos y profesores, cuidamos su presente y también las oportunidades que tendrá en el futuro", ha continuado.

La presidenta de FEFCI, Verónica Ortiz, que a su vez es madre de un menor afectado, ha puesto el foco en la realidad educativa de los menos y adolescentes con cáncer y en el trabajo que realizan las 23 asociaciones que integran la Federación en todo el territorio nacional. "Garantizar la continuidad educativa es también cuidar del bienestar emocional y social de los menores. Este tipo de iniciativas permiten que sigan sintiéndose parte de su clase y de su entorno", ha subrayado.

En este evento también ha participado una familia usuaria del robot AV1, que ha compartido su experiencia y ha destacado la importancia de "mantener el vínculo escolar durante el proceso de la enfermedad". Además, el encargado de conducir el acto ha sido el actor Miguel Hermoso.