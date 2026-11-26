Archivo - Niño con cáncer. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) ha presentado este jueves la traducción al español de los 'Estándares Europeos de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer', un documento que busca que todos los menores con cáncer y sus familias accedan a cuidados de calidad de forma equitativa, con independencia de los recursos de cada persona o de su lugar de residencia.

La iniciativa, que ha sido impulsada por la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica (SIOPE, por sus siglas en inglés) y Childhood Cancer International Europe (CCI Europe), reúne evidencia médica y las experiencias de pacientes, supervivientes y familias.

La presidenta de FEFCI, Verónica Ortiz, ha explicado que, cuando una familia recibe un diagnóstico de cáncer, "no tiene ni idea de cómo funciona" el proceso ni "de qué recursos existen", pero "confia en el sistema" y "en que su hijo va a recibir la mejor atención posible". Sin embargo, ha aseverado que "esa confianza no puede depender de los recursos" que tenga cada familia.

En este contexto, ha puesto en valor la aportación de los estándares, con los que no se pretende "cuestionar" el trabajo desarrollado hasta ahora, sino ofrecer una herramienta para que todos esos recursos se implementen "en todas partes" y se ofrezca "una atención mucho más equitativa". "Para que nuestras familias tengan cubiertas todas las necesidades en todos los momentos", ha afirmado.

En paralelo, ha resaltado que los estándares buscan ofrecer "calidad" y que este indicador se empiece a medir. Según ha detallado, calidad es saber a quién dirigirte cuando tienes una duda, saber que los profesionales conocen qué te ocurre sin necesidad de contar tu historial, que un adolescente pueda formar parte de la toma de decisiones de su salud y de su enfermedad o que las familias encuentren apoyo cuando el curso de la enfermedad de su hijo no es el que esperaban y deciden que quiere morir en casa.

RECOMENDACIONES

La vicepresidenta de FEFCI y representante de la federación en CCI Europe, Luisa Basset, ha profundizado en el contenido del documento, sobre el que ha precisado que es un reflejo de lo que se ha logrado, pero tambien una hoja de ruta de lo que queda por hacer. En este sentido, identifica 11 ámbitos clave.

Entre sus pretensiones, los estándares destacan que los menores deben recibir atención en unidades de oncología pediátrica con profesionales especializados y que estas incluyan el acceso a los mejores tratamientos, apoyo psicosocial, coordinación entre profesionales y el acompañamiento durante todo el proceso, también para las familias.

Además, el documento enfatiza que el tiempo en cáncer infantil es un "factor decisivo", por lo que apunta la importancia del diagnóstico temprano y aboga por que este sea en un centro especializado. Aunque subraya que se tiene que garantizar el acceso a terapias innovadoras, puntualiza la recomendación de que aquellos procedimientos de alta complejidad se centralicen en unidades de mayor experiencia.

Otro aspecto clave es el acceso a atención psicosocial. "Porque la atención del cáncer también incluye el bienestar psicológico y social del paciente y familia", ha resaltado Basset, quien ha apuntado que también tienen un papel importante los cuidados de apoyo, ya que "no se trata solo de cuidar, sino de acompañar". Asimismo, se insta a facilitar la continuidad escolar de los menores.

Los cuidados paliativos pediátricos también están recogidos y, en concreto, se apuesta por ofrecer unos cuidados integrales y multidisciplinares, otorgando especial atención a que se presten en el propio domicilio y, sobre todo, a que estén disponibles lo antes posible. "Casi desde el diagnóstico", ha comentado Basset, para detallar que estos cuidados buscan aliviar los síntomas, el sufrimiento y ofrecer apoyo a los pacientes, aspectos necesarios desde el principio.

Por otra parte, se menciona la importancia de la comunicación con los pacientes y familias, insistiendo en que tiene que ser "transparente" y "adaptada a la edad del niño". Además, se destaca que los representantes de los pacientes deben tener voz en la toma de decisiones.

Otras recomendaciones apuntan a la existencia de un registro de cáncer pediátrico, con el que también poder identificar áreas de mejora, y asegurar la formación continuada y actualizada de los profesionales sanitarios, así como la capacitación de los representantes de pacientes para poder formar parte de la toma de decisiones.

Según ha comentado Basset, además de la versión española, el documento también se ha traducido en Italia, Portugal, Rumanía, Bulgaria y Ucrania y el objetivo es que se consiga que llegue a todos los menores y sus familias en todos los países europeos.