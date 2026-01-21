La Federación de Parkinson y Médicos Generales y de Familia colaborarán en estrategias de información e investigación

Archivo - Hombre se sujeta la mano que tiembla mientras sostiene un vaso. - ASTRID860/ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Parkinson (FEP) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han firmado un convenio marco de colaboración con la finalidad de colaborar en el diseño de estrategias de información, formación e investigación, así como la mejora de la coordinación en la atención integral de personas con enfermedad de Parkinson.

La presente línea de cooperación se encuentra enmarcada en el ámbito de la mejora de la atención integral a las personas con Parkinson, a través del impulso de la coordinación sociosanitaria y la colaboración entre profesionales y entidades implicadas.

La directora de la Federación Española de Parkinson, ha señalado que la atención a las personas con Parkinson requiere una coordinación efectiva entre los distintos niveles del sistema sanitario y los recursos sociales, y que el trabajo en red entre profesionales sanitarios, entidades del tercer sector y asociaciones de pacientes resulta clave para ofrecer una respuesta integral, continuada y adaptada a las necesidades de cada persona a lo largo de todo el proceso.

Por su parte Pilar Rodríguez, presidenta de SEMG, ha destacado que la Medicina de Familia desempeña un papel esencial en la atención a las personas con Parkinson, tanto en el diagnóstico precoz como en el seguimiento longitudinal y el abordaje integral de la enfermedad, subrayando que "la Atención Primaria es el nivel asistencial que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, conoce su contexto familiar y social y puede coordinar de manera efectiva los recursos sanitarios y sociosanitarios necesarios para garantizar una atención centrada en la persona y no solo en la enfermedad".

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de reforzar la formación de los profesionales y de avanzar en modelos de atención compartida que mejoren la calidad de vida de las personas con párkinson y su entorno de cuidados.

El convenio establece un marco de trabajo conjunto para impulsar acciones entre los profesionales de ambas entidades, orientadas a la formación continuada, la divulgación de conocimiento científico, la sensibilización social y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a una atención más equitativa, coordinada y humanizada de las personas con enfermedad de Parkinson, reforzando el compromiso de ambas organizaciones con la mejora continua de la atención sanitaria y sociosanitaria.